En un contexto donde el ajuste presupuestario aprieta cada vez más los bolsillos de los sectores de menores ingresos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantiene para 2026 uno de los alivios fiscales más importantes para la tercera edad: la exención total del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). El beneficio, que elimina el 100% de la carga tributaria sobre la vivienda, alcanza a jubilados y pensionados que cumplan determinados requisitos y, una vez otorgado, opera de manera automática para quienes ya figuren como beneficiarios. En 2025 el sistema benefició a 85.426 jubilados y pensionados porteños. Para 2026, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) renovó el esquema con condiciones actualizadas, según lo dispuesto en el Presupuesto aprobado por la Legislatura porteña el 28 de noviembre pasado. Para quedar exento del ABL durante 2026, los jubilados y pensionados deben cumplir simultáneamente todas estas condiciones: También pueden acceder los inquilinos que, según contrato de alquiler vigente, estén obligados a abonar el ABL, así como los usufructuarios que habiten el inmueble. Para iniciar el trámite —ya sea de forma digital o presencial— se debe reunir la siguiente documentación: Quienes ya cuenten con la exención aprobada no necesitan repetir el trámite: el beneficio se renueva de manera automática mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen. La Ciudad mantiene para 2026 la exclusión del pago para todos los beneficiarios de 2025, siempre que acrediten anualmente el cumplimiento de los requisitos. Si el jubilado deja de cumplir alguna condición —por venta del inmueble, adquisición de otra propiedad o fallecimiento del titular— deberá tramitar el cese de la exención, un procedimiento también gratuito que puede gestionarse por los mismos canales. La obligación de informar los cambios recae sobre el contribuyente o sus representantes.