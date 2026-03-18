A pocos días de la Semana Santa 2026, muchas personas planean una escapada de fin de semana largo y coinciden en un destino turístico internacional, el cual bajó su precio con respecto al 2025, según el último informe compartido por Focus Market. A nivel internacional, el lugar más elegido por los argentinos es Brasil; sin embargo, el favorito de muchos es Miami por sus temperaturas cálidas, playas, shoppings, amplia oferta de entretenimiento y marcada presencia latina. “Ir a Miami cuesta un 13% menos en comparación con 2025, especialmente por la reducción en el precio de los pasajes aéreos", señalaron desde el informe. No obstante, quienes planeen viajar deben calcular un presupuesto de $ 5.203.615 para dos personas entre pasajes de avión volando desde Buenos Aires y hospedaje en un hotel de 3 estrellas. Se trata de una diferencia interanual del 13% con respecto al año pasado. En este sentido, el contexto cambiario influye a la hora de que una familia argentina decida viajar. Damián Di Pace, director de Focus Market, se refirió a qué variables impactan de cara a Semana Santa: “La evolución del ingreso disponible y el costo relativo del transporte“. Luego añadió: “Semana Santa es un termómetro relevante de la economía, no solo por la cantidad de viajeros, sino porque refleja cómo los hogares ajustan su presupuesto entre ocio, transporte y servicios en un contexto todavía marcado por la recomposición del poder adquisitivo”. En este marco, Miami se posiciona como uno de los destinos internacionales que muchos turistas argentinos elegirán en la próxima Semana Santa. Los lugares más buscados por parte de los turistas argentinos de cara a Semana Santa, según el informe, son los siguientes: Un viaje a Mar del Plata desde Buenos Aires tiene un costo de $ 669.578 para dos personas. Incluye un hotel de 3 estrellas y pasajes en micro. Cabe destacar que los números compartidos por Focus Market son estimativos, ya que variarán según las elecciones de los pasajeros en cuanto a tipo de transporte, categoría y nivel de hospedaje.