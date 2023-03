Tres figuras impensadas detrás de la foto Bullrich - Manes que sacude la interna de Juntos

Dirigentes de diálogo frecuente con la prensa están esquivos. Alguno llegó a decir: "No me conocés" y cortó rápidamente el diálogo. La mayoría ni siquiera contestó el mensaje. Uno por lo menos respondió que "no hay ningún acuerdo". Otro, más seguro y de gran experiencia en la tarea de armador de alianzas para futuros presidentes, confesó ante El Cronista: "firmado no hay nada, pero el avance es muy fuerte".

No hay confirmación oficial de que Facundo Manes será candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, un rumor que circuló en forma insistente cuando el propio diputado y neurólogo posteó una foto conversando en un hotel de la capital mendocina con la presidenta del PRO.

Fue después de que ella distribuyera a través de su equipo de prensa otra imagen donde se la veía, también en Mendoza, con el gobernador Rodolfo Suárez, el correntino Gustavo Valdés, el senador Alfredo Cornejo y sus colegas Luis Naidenoff y Carolina Losada, además del propio Manes.

Durísima instantánea con un mensaje muy directo a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales, que tendrían acordada ya su fórmula, aunque el jujeño todavía va a lanzar su candidatura presidencial en un acto que se realizará el 15 de marzo en el Gran Rex.

El presidente de la UCR estaba en Mendoza también. Es un habitual visitante de la vendimia, donde incluso se animó a llevar un vino elaborado en su provincia, con notable éxito. Sin embargo, no fue invitado a esa foto. Prefirió acudir a una reunión que le organizó Julio Cobos en su casa, evento más acotado, donde demostró que el mensaje le había llegado.



Como era de esperar, la foto de Bullrich con los dirigentes produjo un shock en el radicalismo. Tanto, que los radicales que estuvieron en el armado niegan que tuviera segunda intención. "Fue solo para equilibrar los tantos", comentó un dirigente. Pero la verdad es bastante más compleja, e incluye -también- a Maximiliano Abad, presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, lo que en el partido centenario tiene muchas claves. Entre ellas, que la conversación expuesta en esa foto está alejada no solo de Morales, sino también de Martín Lousteau.

En la foto está Emilio Monzó, un bonaerense que fue central en la creación de un sistema de alianzas que facilitó la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Fue vital, por ejemplo, el acuerdo que hizo con los radicales, algo a lo que enfáticamente se negaba Jaime Durán Barba hasta que finalmente Monzó logró convencerlo, y así también al propio candidato.



Muchos creían, entonces, que había sido Monzó el factotum . De hecho, el ex presidente de la Cámara de Diputados había realizado la alianza en las PASO legislativas del 2021 con Facundo Manes. que limitó los votos a Diego Santilli (aunque ganó), candidato de Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires.

Pero aseguran que no.





LOS ARMADORES DE LA FOTO QUE HIZO RUIDO EN LA UCR

Los responsables serían tres, un dirigente que no quiere ser mencionado; Cornejo (de mala relación con Morales) y -creer o reventar- Mauricio Macri. Hay quienes aseguran que el exPresidente le dijo a Manes que vaya a la Vendimia, que no deje de ir. Parece que no le dio detalles.

El médico quiso saber qué pasaría, y Macri no supo qué decirle. Solo que vaya. Seguramente no sabría, pero no pudo ocultar su sorpresa cuando vio cómo se había desplegado su influencia.

Así las cosas, Manes sigue organizando su lanzamiento como candidato a Presidente. Sin embargo, es muy difícil que no acepte acompañar a Bullrich quien, según las encuestas que están en manos de la mayoría de las tribus cambiemitas, están marcando una preferencia por la exministra de Seguridad.

Todavía hay decenas de aspectos a resolver. Aunque la llegada de Bullrich a Mendoza causó sensación desde que bajó del avión. "Nunca ví algo así en la provincia, mucho menos con un dirigente porteño. Pero la gente se fanatizaba al verla, un fenómeno inédito para nosotros. Definitivamente, fue la gran ganadora de la Vendimia 2023", dijo el periodista Gabriel Conte a El Cronista.

Contó, además, que la presidenta del PRO se quedó todo el fin de semana, se sacó todas las selfies que le pidieron y se tomó el tiempo para saludar a cada una de las personas que se le acercaban. Curiosamente -o no- el presidente del PRO mendocino no tomó contacto privado con ella.

Se trata de Omar De Marchi, un dirigente muy allegado a Larreta, que está decidido a desafiar a Cornejo (ya decidido a gobernar Mendoza por segunda vez), al punto que Juntos Mendoza podría dividirse en esta ocasión. ¿Llegará la disputa hasta esa instancia?