Debate sobre la grieta en el PRO: similitudes y diferencias entre Larreta, Bullrich, Vidal y Macri

¿Se puede cerrar la grieta que hay en la Argentina? ¿Es una propuesta que a la vez es competitiva en términos electorales? ¿Tiene sentido dialogar cuando anticipadamente se asegura que no habrá acuerdo? ¿Se puede gobernar con la mitad del electorado en contra? ¿Cuándo le fue mejor al PRO, proponiendo cerrar la grieta o fomentándola?

¿Las estrategias exitosas del PRO en el pasado reciente sirven para estos tiempos de crispación política, de desesperanza, de bronca? ¿El escenario "políticamente correcto" que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada sigue siendo válido cuando el mismo ex presidente se perfila como "halcón"?



Mauricio Macri con María Eugenia Vidal en su nuevo bunker de campaña

Los tres precandidatos a presidente que tiene el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, tienen respuestas para la mayoría de estas preguntas. El problema es que son muy distintas. Tanto es así, que una vez que el Jefe de Gobierno porteño lanzó oficialmente su candidatura presidencial se abrió un fuerte debate que nadie sabe si podrá zanjarse con una postura de consenso.

No se trata solamente de la posición de los candidatos. La militancia del PRO está muy involucrada en el choque de visiones.

Bullrich, aparecida en una segunda generación dentro del partido fundado por Macri, está convencida de que Larreta muestra una debilidad que hará ingobernable su gestión si gana las elecciones. Incluso más. La ex ministra de Seguridad piensa (lo dijo en Twitter en un largo hilo que tuvo gran repercusión) que es imposible dialogar con Cristina Fernández de Kirchner sobre la independencia judicial, con Juan Grabois sobre los planes sociales, con Roberto Baradel sobre educación. Un sector del núcleo duro de Juntos por el Cambio amenaza con votar a Javier Milei si el Jefe de Gobierno es el que gana las PASO.

NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS.

No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2023

RODRIGUEZ LARRETA, el anti-grieta

El alcalde porteño dice que el diálogo hay que mantenerlo con todos, como hizo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que necesariamente no significa acordar. En rigor, desde hace mucho tiempo está seguro de que tal vez sea fácil ganar las elecciones con un discurso de grieta, pero después hay que gobernar y dejar cambios definitivos, imposibles de alcanzar si no tienen consenso.

y, ¿MARIA EUGENIA VIDAL qué expresa?

En el medio del alcalde y La Piba se ubica Vidal, hoy la candidata de Macri y primera generación del PRO, la de los nacidos y criados políticamente en el partido. "María Eugenia dice que con la grieta no se puede convivir, pero también es cierto que hay que ponerle un límite al diálogo, con las mafias no se puede dialogar, hay que combatirlos. Con Grabois -por ejemplo- no hay mucho para dialogar, hay que impulsar un cambio cultural y político", aseguran a su lado.

Agregan que "el antagonismo entre la firmeza y el diálogo no existe. Hay que acercarlos. Por eso creemos que ella está en el medio. Tiene algunas cosas de Patricia y otras de Horacio, es una síntesis entre las palomas y los halcones".

Después del verano en Cumelén y la sucesión de reuniones que allí tuvo, la mayoría de las cuales no trascendieron, es probable que la posición de Macri se acerque bastante a lo que expresa Vidal. Fueron muchos los que le dijeron que "Horacio y Patricia se complementan, son las dos caras del PRO, la gestión y la emoción".

Para resolverlo, el ex presidente impulsó una tercera opción, más alineada con su liderazgo: la de una candidata sacada de su propio semillero. De hecho Vidal es la única que hace una confesión de reconocimiento a la jefatura del ingeniero de la UCA: "Si Macri se presenta, yo me bajo", repite la ex gobernadora.

Horacio Rodríguez Larreta antes de grabar su discurso de confirmación

MACRI y el fin DEl JUGAR SIN JUGAR

Ese jugar sin jugar que caracterizó la estrategia de Macri de los últimos meses, sin embargo, está llegando a su fin. El próximo lunes 27 iba a realizar una nueva presentación de su libro en Rosario, organizada por sus amigos de la Fundación Libertad, donde seguramente se volvería a hablar de su posible candidatura, sacándole centralidad a Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal.

La excusa es que adelantó su viaje de casi un mes a Europa, pero todo indicaría que llegó a alguna conclusión que seguirá evaluando y expresará a su regreso, a fines de marzo. Porque, como siempre, Macri se toma largas temporadas para analizar sus jugadas.

Mientras tanto, el debate acerca de la grieta continuará. Se trata, finalmente, de la discusión que más inquieta dentro de la militancia del PRO, que arriesga su capacidad de comprender el momento histórico en un tiempo dominado por la incertidumbre global.

En el 2015 fue la novedad. En el 2019, la frustración. En el 2023, ¿qué será?