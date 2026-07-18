Llega la travesía en tren más larga del mundo: une Portugal y Singapur y atraviesa 13 países en 21 días

El viaje en tren más extenso del planeta ya es una realidad y conecta el sur de Europa con el sudeste asiático en un recorrido épico de 18.755 kilómetros. La ruta parte desde la ciudad costera de Lagos (Portugal) y culmina en la futurista ciudad-estado de Singapur, demandando alrededor de 21 días de viaje continuo por tierra.

El trayecto obtuvo reconocimiento del Guinness World Records tras la incorporación del tramo ferroviario entre Kunming y Vientián, una obra clave que consolidó la conexión terrestre continua entre ambos continentes.

A lo largo del recorrido, los pasajeros atraviesan algunas de las rutas ferroviarias más emblemáticas del mundo, desde la infraestructura europea hasta las extensas vías de Asia, en una experiencia que combina turismo, logística y resistencia.

¿Cuánto sale viajar en el tren más largo del mundo?

¿Cómo es el trayecto del tren más largo del mundo?

El itinerario comienza en Portugal y se extiende a través de España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia, hasta ingresar a Rusia. Allí es donde se desarrolla uno de los tramos de resistencia más extensos: el mítico Transiberiano, que cruza la inmensidad de Siberia.

Posteriormente, el trayecto prosigue por Mongolia y China, antes de descender hacia el sudeste asiático. En esta región, atravesará Laos, Tailandia y Malasia hasta llegar al destino final en Singapur.

Ciudades clave como Lisboa, París, Moscú, Pekín, Bangkok y Kuala Lumpur destacan en este viaje turístico global.

No se trata solamente de un tren

Los expertos en logística ferroviaria internacional —como Mark Smith, creador de la célebre plataforma The Man in Seat 61— aclaran que no existe un vagón único en el que el pasajero se suba en Portugal y se baje en Singapur. El viaje consiste en un itinerario perfectamente calculado de conexiones y transbordos.

Quien decida emprender la aventura tendrá que reservar boletos en más de 15 operadores ferroviarios distintos (como Renfe en España o SNCF en Francia) y realizar trasbordos de estaciones dentro de las grandes ciudades. Además, por cuestiones de horarios locales o límites fronterizos en el sudeste asiático, algunos breves tramos intermedios deben complementarse obligatoriamente recurriendo al transporte terrestre en autobús.

Costos y requisitos para este viaje

El costo inicial del recorrido se sitúa en 1200 euros (1400 dólares), aunque el precio final puede fluctuar en función de la categoría de los trenes, el alojamiento y los servicios adicionales seleccionados por el pasajero.

Más allá del aspecto financiero, el viaje requiere una preparación meticulosa. Los viajeros deben gestionar un mínimo de siete visados para atravesar las fronteras implicadas, lo que conlleva tiempos administrativos y requisitos específicos según cada nación.

Además, la coordinación de horarios constituye uno de los principales retos. La variedad de sistemas ferroviarios, frecuencias y normativas obliga a organizar cada conexión con exactitud para eludir demoras o interrupciones en una travesía que se reconoce como una de las más complejas y fascinantes a nivel mundial.