El presidente Javier Milei disertó en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, en la provincia de Corrientes, habló sobre el acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos.

El mandatario calificó como “tremenda noticia” el entendimiento con la administración Trump y sostuvo que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente” ante un aforo que vitoreó la primera intervención del líder libertario.

Asimismo, en otro tramo de su intervención, Milei ironizó acerca de los 14 viajes que realizo a Estados Unidos durante su gestión: “Estuvieron rindiendo un poquito”, al destacar inversiones de empresas de ese país para explotar los recursos naturales del país.

Por otra parte, puso el énfasis en que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial”.

Desde la provincia de Corrientes, el mandatario se mostró expectante por la inserción de Argentina en el mundo ante la “demanda de energía y alimentos”.

Cómo es el acuerdo que selló la Argentina con Estados Unidos

El acuerdo involucra cambios en los aranceles remedios, químicos, dispositivos médicos, tecnología, motos, entre otros.

“Este marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”, asegura el comunicado.

Según confirmó la Casa Blanca, los elementos clave del acuerdo incluirán aranceles, acceso a mercados y hasta normas laborales.

El canciller Pablo Quirno sostuvo en redes sociales: “Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EE. UU. en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”.

Noticia en desarrollo...