Para Wall Street, la Argentina ya recuperó acceso al mercado y está en el podio fiscal de la región
Para los gigantes de Wall Street, el país allana el terreno para el retorno a los mercados acceso al mercado. Pero advirtieron que la región sigue expuesta al superciclo electoral de 2025-26, a la desaceleración global y a la falta de reformas estructurales.
