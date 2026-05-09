El estado de Florida elimina la obligación de tramitar permisos de construcción para obras menores en viviendas unifamiliares. El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 803, que exime a los propietarios de pedir autorización municipal para trabajos valuados en menos de u$s 7.500 en su propiedad. La medida entra en vigor el 1 de julio de 2026. La nueva normativa prohíbe además que los gobiernos locales inspeccionen esas obras y establece que los proyectos no podrán dividirse artificialmente para eludir los umbrales de la ley. Fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas del estado y forma parte de un paquete de cinco leyes firmadas por DeSantis el 7 de mayo. La ley establece que los propietarios de viviendas unifamiliares —o sus contratistas— quedan eximidos de tramitar permisos municipales para cualquier trabajo valuado en menos de u$s 7.500. La medida apunta a agilizar refacciones, mejoras y reparaciones cotidianas que hasta ahora requerían aprobación gubernamental. La norma también incorpora una exención específica para la instalación de muros temporales de protección contra huracanes e inundaciones que cumplan con los estándares técnicos establecidos. Excepción importante: la exención no aplica a propiedades ubicadas en zonas de riesgo de inundación (flood hazard areas), lo que excluye a numerosos propietarios en áreas costeras de Florida. La exención tiene límites claros: los gobiernos locales conservan la potestad de exigir permisos para cualquier trabajo eléctrico, de plomería, mecánico, de gas o estructural, independientemente del valor de la obra. Estas categorías quedan expresamente excluidas del beneficio, dado el riesgo que representan para la seguridad de los habitantes. La ley también aclara que los proyectos no pueden fragmentarse para mantenerse por debajo del umbral de u$s 7.500 y así evadir los requisitos de habilitación. Los propietarios que planeen obras de mayor envergadura deberán continuar tramitando los permisos correspondientes ante las autoridades locales.