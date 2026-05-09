California se convierte en el primer estado del país en entregar pañales gratuitos a todos los recién nacidos. El gobernador Gavin Newsom anunció el programa Golden State Start, que proveerá 400 pañales de alta calidad a cada familia antes de abandonar el hospital, sin ningún costo. La medida fue presentada el viernes 8 de mayo en San Francisco junto a líderes estatales y la organización sin fines de lucro Baby2Baby. El programa responde al encarecimiento sostenido de los pañales, cuyo precio promedio creció un 45% en los últimos seis años, llegando a representar miles de dólares al año para una familia. Newsom señaló que una de cada cuatro familias resigna comidas para poder costear ese gasto. Con esta iniciativa, California utiliza su poder de compra a escala para adquirir 40 millones de pañales en esta primera etapa. Golden State Start es una alianza entre el estado de California y Baby2Baby, una organización nacional que distribuye artículos de primera necesidad para la infancia. A través de esta asociación, el estado comprará pañales en volumen directamente a fabricantes para reducir costos y garantizar el suministro. Cada familia con un recién nacido recibirá 400 pañales de calidad al momento del alta hospitalaria. El programa comenzará en el verano de 2026 en los hospitales participantes. Newsom confirmó que el estado ya negocia con al menos 60 hospitales, con planes de expandirse a centros de maternidad adicionales con el tiempo. Durante el primer año, CalRx y Baby2Baby priorizarán los hospitales que atienden a una mayor proporción de pacientes de Medi-Cal, con el objetivo de que las familias de menores ingresos sean las primeras en recibir el beneficio. Esto convierte a Golden State Start en una medida con foco directo en la equidad sanitaria y el alivio económico para los hogares más vulnerables del estado. Las familias no deberán realizar ningún trámite adicional: los pañales serán entregados directamente en el hospital antes del alta. Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, subrayó que el objetivo es que los primeros días en casa con un recién nacido estén centrados en el vínculo familiar, no en la preocupación económica. La lista de hospitales participantes estará disponible una vez que el programa entre en vigencia.