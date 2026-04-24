El diputado de LLA Álvaro Martínez quedó al frente de una de las comisiones clave para la demorada reforma al Código Penal que el Gobierno quiere tratar en el Congreso nacional, la de Justicia. No obstante, este abogado de profesión y oriundo de Mendoza, inspiró con un proyecto propio otra de las grandes batallas de calibre social que la Casa Rosada pretende dar: la reforma a la ley de salud mental. Martínez no es un libertario de origen, sino que adoptó el partido a partir de marzo de 2024. Inició su carrera política en las filas del PRO mendocino, donde llegó a timonear la estructura provincial, bajo el ala política de Omar De Marchi. Y cuando su jefe político se distanció del macrismo y disputó una elección -que perdió- con el actual gobernador Alfredo Cornejo, ambos consolidaron su pase a LLA. De cara a 2027, confían en construir un nuevo frente electoral con un candidato violeta al frente en Mendoza -¿Por qué el Gobierno elige involucrarse en un tema sensible como la salud mental con tantos frentes económicos y políticos abiertos? -Es un pedido que viene desde hace mucho tiempo y entendemos que, dado que somos el Congreso más reformista de la última época y que no le tenemos miedo al debate, este es uno de los temas importantes que anunció el Poder Ejecutivo. Por suerte ha dejado de ser un tema tabú por lo que debemos tratarlo para dar las herramientas necesarias donde se necesitan respuestas sensibles. -El proyecto promueve el regreso de los hospitales especializados, ¿consideran que hay una carencia en ese sentido? -Si, sin duda. Más que una faltante, hay que darle participación a los profesionales que son expertos en la materia, los psiquiatras. Tiene que haber establecimientos especializados de salud mental, como los hay para tratarse el corazón o un problema en un hueso. Hay que especializarse, que no significa condenar, segregar, sino todo lo contrario: es darle un abordaje como corresponde a aquellas personas que necesitan atención. La especificidad siempre te va a garantizar el perfeccionamiento en cualquier tratamiento, y este es uno más. -¿Prevén resistencia desde la oposición? -La práctica nos ha demostrado que los que se oponen sin fundamento alguno son siempre los mismos, así que descontamos que el kirchnerismo se opondrá. Sabemos que lo mueve más la política que otra cosa, pero entendemos que dada la composición de la Cámara podríamos tener un acuerdo para este tipo de ley. -Cuando se discutió la desmanicomialización de la salud mental se basaba en las denuncias de abandono de personas en esos lugares. ¿Cómo se vuelve a ese paradigma garantizando que no se repita? -Primero que los tratamientos han evolucionado. Son los médicos los que nos plantearon estas modificaciones. Ya no se trata de tener encerradas a las personas y veamos qué podemos hacer. Todo eso ha evolucionado, hay distintas prácticas e incluso tratamientos interdisciplinarios, pero para eso necesitamos la especificidad, saber dónde uno puede concurrir cuando tiene algún problema de salud mental, y hoy no pasa eso. -¿Y cómo convive el aspecto sanitario con la intervención de la justicia? -Le da participación. Hoy la internación es voluntaria. Lo que hace es que en aquellos casos donde se corre un riesgo la vida para la propia persona y las demás, la Justicia pueda indicar que necesita un tratamiento o una internación. Es la pata que le falta de protección, tanto para aquella persona que necesita la ayuda de salud mental, como para los familiares o cualquier tercero. Es para una protección más integral. -Hay un caso que fue público, cuando la familia del cantante de Tan Biónica, Chano, da intervención a la policía en una situación de violencia y casi lo matan al utilizar la fuerza para tratar de controlarlo. ¿Cómo garantizar que no termine así una situación cuando la persona no es consciente de sus acciones? -Las fuerzas de seguridad deben capacitarse. No es lo mismo abordar a una persona que está sufriendo un brote de algo que a un ladrón. El manejo es distinto. Lo mejor manera que podemos hacer nosotros es confiar en la fuerza de seguridad, dándole capacitación, entrenamiento, porque son los que terminan ejecutando lo que dice, en este caso, el Poder Judicial. -Hablamos de hospitales especializados, capacitaciones, ¿estamos hablando también de nuevos centros o de transformar hospitales considerando las restricciones a nivel de presupuesto? -No soy médico, no te sabría decir cuál es lo ideal para el sistema sanitario. La clave es que puedan brindar atención especializada con un profesional dedicado a la salud mental. Entiendo que aquellos lugares que se puedan readecuar, se avanzará en ese sentido. Y donde necesitemos hacer alguna inversión más grande, se hará de esa manera. -¿Hay quienes dicen que tienen un plazo, una ventana que no es tan amplia para poder tratar con determinados consensos estas reformas grandes, en particular si si algunas provincias piensan adelantar elecciones? -Bueno, el gobierno no se ha caracterizado por pensar legislativamente como pensaban otros con la política como eje. Nosotros venimos trabajando intensamente en un año electoral, metimos muchas reformas. Complejos son todos los días para el Gobierno y en el Congreso, donde tenemos que llegar al acuerdo de bastantes voluntades, puede ser que se entorpezca la dinámica cuando uno se acerca más a las elecciones, que es cuando hay algunos que se ponen más mañosos, pero el Gobierno, no. El Gobierno marca el rumbo claro, firme que no coincide, o no le da importancia, a lo político, sino a los cambios estructurales que hay que hacer. -¿El tema de la reforma tributaria es también una de las promesas pendientes? -No, se viene realizando la baja de impuestos, retenciones, el impuesto PAIS. Venimos achicando la brecha y también le venimos pidiendo a las provincias que hagan lo mismo, que colaboren con esa presión fiscal, y que se sumen a este camino de hacer que el privado quiera producir, que tenga ganas, para que inviertan y generen empleo. Pero son muchas veces las que mayor carga impositiva tienen. -Del otro lado, los gobernadores piden discutir la coparticipación y acusan transferencias que le dan negativas por varios períodos -El problema de la de la coparticipación es que las provincias siguen echándole la culpa a la Nación diciendo “dame plata”. Y discutir la coparticipación es engorroso, porque la ley exige el acuerdo de la veintitrés provincias y la Ciudad, de manera unánime. Va a ser siempre muy difícil y siempre termina siendo medio discrecional. Pero la nación viene cumpliendo con la coparticipación. Las provincias tienen que también administrarse bien, porque es muy fácil decir que la culpa es de todos los otros. Se olvidan de que las mayores administraciones, salud, educación, seguridad, son de las provincias. Tienen que también ser más eficientes ellas en el gasto, ajustar ese déficit como lo hizo la Nación. -Mendoza, su provincia, fue una de las primeras en cerrar un acuerdo electoral con el Gobierno el año pasado. ¿Se puede llegar a repetir ese modelo en 2027? -Hoy estamos en el mismo en el mismo camino. El gobernador (Alfredo Cornejo) ha acompañado y ha manifestado que el camino que ha marcado el Presidente es el correcto. Hay que seguir por ahí, pese a que no entendamos muy bien qué es lo que pasa con algunos números que, por ahí, pensamos que son malos. Pero el camino es el correcto y el gobernador de la provincia de Mendoza es bienvenido a ser parte del de la ola violeta. -¿Vislumbra a LLA con vocación de encabezar una fórmula ahí en la provincia el año que viene? -La Libertad Avanza tiene vocación de transformar la realidad de los argentinos y de todos los lugares donde tiene representación. Porque al ser un partido nacional tiene representación en los veinticuatro distritos. O sea, esa es nuestra vocación: transformar la realidad, cambiar los paradigmas, la batalla cultural y ese es el camino y es lo que nos motiva a nosotros. Cambiarle la vida a los mendocinos, a los santafesinos, los cordobeses. Trabajamos para eso. -¿Y advierte intención de Cornejo de aceptar secundar con su espacio en la fórmula? -Una de las tantas cosas buenas que tiene la provincia Mendoza es que el gobernador no tiene reelección. Creo que La Libertad Avanza perfectamente podría gobernar la provincia de Mendoza, como lo podría hacer en cualquiera de las provincias. Así que si vamos a preguntar si está preparada La Libertad Avanza para gobernar Mendoza, te digo que sí: está preparada La Libertad Avanza para gobernar Mendoza.