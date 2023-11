Tras la polémica, Javier Milei explicó por qué no le renovaron la pasantía en el Banco Central: "No me gustaban..."

El candidato a presidente de la Libertad Avanza (LA), Javier Milei, confirmó los motivos por los cuales no le renovaron la pasantía en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Luego de la polémica por la pregunta que le realizó Sergio Massa en medio del debate presidencial, el economista caracterizó el asunto como un "carpetazo" por tratarse, según él, de "información privada" .

Además, el diputado nacional argumentó que no le renovaron la pasantía en la entidad financiera porque no le gustaban las tareas que le habían asignado .

Banco Central: ¿por qué no le renovaron la pasantía a Javier Milei?

"¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, no? ¿Por qué no te la renovaron?" , fue la pregunta que sorprendió al líder de la Libertad Avanza.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) continuó con su exposición y aseguró que entendía los motivos por los cuales Milei quiere cerrar el Banco Central, en caso de ganar el balotaje.

"Lo hacés porque te sentís rechazado. No se trata de destruir lo que te ha rechazado. Hay que abrazar el rechazo" , remarcó Massa. No obstante, insistió en que el economista dé explicaciones sobre por qué no continuó con la pasantía en la entidad financiera .

En el debate presidencial, el libertario no dio respuestas a las preguntas del titular del Palacio de Hacienda, aunque este lunes 13 de noviembre brindó los motivos por los cuales su estadía en la entidad financiera no prosperó .

¿Qué dijo Javier Milei sobre su pasantía en el Banco Central?

En diálogo con "Radio Continental", el candidato a presidente confirmó por qué no continuó con su experiencia laboral en el BCRA. Asimismo, según él, la pregunta de Sergio Massa "fue un carpetazo propio de servicio de inteligencia, porque esa información es privada" .

De todas formas, terminó con la incertidumbre y confirmó que realizó una pasantía de seis meses en el banco . "Terminada la pasantía, no me la renovaron. Yo era un estudiante de Economía y la verdad es que las tareas que me habían asignado no me gustaban ", precisó.