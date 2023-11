Sergio Massa rechazó el plan de económico de Javier Milei y dijo cuáles serán sus cuatro premisas si es presidente

En el eje temático de "Economía", el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, utilizó su último minuto para rechazar el plan de gobierno que llevaría adelante, en caso de ganar el balotaje, Javier Milei.

"La dolarización que propone (Milei) es la de Zimbabue" , aseguró en primera instancia. Además, el ministro de Economía consideró que la salida del país no es "apropiándose de los ahorros de los argentinos" .



Los dichos del ex presidente de la Cámara de Diputados están relacionados al programa económico que adoptaría el líder de la Libertad Avanza, quien afirmó que "si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy" .

Debate presidencial: ¿cuál es el programa económico de Sergio Massa?

En base al plan de dolarización y eliminación del Banco Central que propone Javier Milei, Sergio Massa explicó que Argentina necesita de "los 40 mil millones más de exportaciones, la construcción de trabajo y mejores ingresos, acuerdo de unidad nacional y camino sobre la simplificación tributaria".

No obstante, remarcó que, en caso de ser elegido presidente en el próximo balotaje, no desatenderá la situación de los jubilados y no hará un "recorte" sobre los haberes de los adultos mayores .

Además, el ministro de Economía agregó que tiene cuatro premisas en su plan gubernamental: "reconstruir el programa con el FMI, bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, superávit fiscal, comercial, régimen de convertibilidad cambiaria y acumulación de reservas para ir pagándole al FMI" .

