Tras la crisis interna, cómo sigue la construcción del gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta

La obra del Gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta es la llave para evitar más restricciones en el mercado cambiario ( cepo a las importaciones y peligro de devaluación del peso argentino frente al dólar estadouniense ) en 2023.

La licitación de los caños se cobró al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y las demoras en el proceso amenazan la estabilidad del dólar en el próximo bienio, el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agrega incertidumbre sobre la esperada baja de la inflación.

La crónica falta de divisas en la economía argentina también fue causante de la crisis política. Mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner pide que Techint (el holding multinacional liderado por Paolo Rocca) produzca en Argentina la chapa laminada necesaria para los tubos con costura que se instalarán en el nuevo gasoducto, las especificaciones de la licitación solamente dejaron la posibilidad de que los planchones de acero se fabriquen en una planta de Brasil que pertenece en parte a la propia Techint.

SIAT Tenaris necesita comprarle los dólares a tipo de cambio oficial al Banco Central (BCRA) en menos de un año para girar al país vecino e importarse a sí misma, antes de terminar el proceso en su planta bonaerense de Valentín Alsina.

Hasta el momento, está pendiente la firma del contrato con quien fue la única empresa que se presentó a la licitación para proveer los caños (firmas de China declararon su interés, pero desistieron de hacer una oferta). Después de eso, el Gobierno girará un anticipo en torno a los u$s 220 millones, sobre un costo total de esta etapa cercano a los u$s 436 millones.

El escándalo que derivó del off the record, que instaló la sospecha de corrupción sobre la obra de infraestructura más importante de este Gobierno, a cargo de funcionarios cercanos a la jefa del Senado (Energía Argentina, Enarsa, la conduce Agustín Gerez), no hará más que extremar los cuidados sobre cada paso de las licitaciones, precisamente uno de los motivos por los que renunció la semana pasada el titular de la Unidad Ejecutora del proyecto, Antonio Pronsato.

El viernes por la tarde, minutos antes del acto por los 100 años de YPF, Enarsa (ex IEASA) lanzó la Licitación Pública Internacional N° 7 para la ingeniería, provisión de equipos y materiales y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que tiene un presupuesto cercano a los u$s 1000 millones.

Es la crema del negocio del Plan Transport.Ar, que en esta etapa tendría un costo total en torno a los u$s 1600 millones. Allí se anotan como interesados otra vez Techint -a través de su división Ingeniería y Construcción-, SACDE -la constructora de Marcelo Mindlin- y otras compañías como Electroingeniería (Gerardo Ferreyra), Cartellone, BTU, Contreras y CPC (Cristóbal López). La obra se divide en 4 tramos: tres para el GPNK y otro para el gasoducto Mercedes-Cardales. Las empresas tendrán tiempo para participar hasta el 8 de julio.

¿cuándo se inaugura el gasoducto?

Con todo, el Gobierno espera que las distintas licitaciones del GPNK ya estén resueltas a mediados de agosto y finalmente entonces empiece la construcción.

La fecha tentativa de inauguración es el 31 de mayo de 2023, que en el sector entienden como casi imposible de cumplir.

Si no está listo antes de agosto del año que viene, la Argentina no podrá evitar otro invierno de importaciones caras de energía . En el sector privado, distintas fuentes son pesimistas y creen que no se podrá construir el gasoducto en tiempo récord.

En este 2022, el déficit comercial del sector superará los u$s 6300 millones, cifra que de no tener el GPNK, se repetirá el próximo año.