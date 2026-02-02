Con la salida de Marco Lavagna al frente del Indec, se mantendrá como su reemplazante Pedro Lines, director técnico de la entidad desde abril de 2018.

Lines es economista y se especializó en estudios macroeconómicos y minería de datos. Fue el encargado de coordinar el programa estadístico anual de Indec y supervisar el desarrollo de normas y procedimientos técnicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó su llegada al frente del ente estadístico y sostuvo: “Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación (de las estadísticas en la época del exsecretario de Comercio, Gullermo) Moreno, incluso él se fue”.

Además, contó que “está en Indec hace muchísimos años, por un tiempo se fue porque pensaba que no estaban las practicas correctas y volvió en 2016. Es un funcionario de primera que asegura transparencia”.

Consultado por la situación de Lines, que en Linkedin figura como “buscando trabajo”, Caputo sostuvo: “Lo que pasa ahí es lo mismo que pasa en todo el sector público, los sueldos quedaron muy bajos. Nosotros no nos aumentábamos los sueldos desde el inicio de la gestión. Un ministro ganaba $2.800.000 ahora va a pasar a cinco millones y algo”.

Es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) y fue el encargado de compilar las estimaciones para la Balanza de Pagos, Deuda Externa y de Posición de Inversión Internacional.

Lines había llegado a Indec en 2007 y estuvo en el cargo hasta 2010. En ese período fue responsable de la estimación de las cifras de Inversión en Equipo Durable Nacional e Importado y Consumo de Privado, de los índices de precios de consumos intermedios sectoriales.

