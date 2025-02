Tras la baja de retenciones, De Pablo advirtió por un problema que el Gobierno demora en resolver: "Es una barbaridad"

Juan Carlos de Pablo puso una luz de alerta al revelar una cuestión pendiente que todavía no resolvió la gestión de Javier Milei y que puede impactar en la actividad productiva.

En diálogo con Radio Mitre, el economista se refirió además a la baja temporal de las retenciones y no dudó en poner ciertos reparos a la medida ya que, según De Pablo, afectaría a la recaudación del Estado.

Consultado por la prioridad del Gobierno con el campo, señaló que "nadie puede creer que la baja de retenciones generó déficit fiscal".

"O le sobraba plata o están pensando que la reactivación va a generar aumento de recaudación y pueden ir gastando entre comillas, digamos, así a cuenta", dijo el economista escuchado por Milei, refiriéndose a la meta del Gobierno de aguardar por un crecimiento de la economía este año para bajar tributos .

El problema que pone en riesgo a la producción local, según De Pablo

El economista se refirió también a las políticas comerciales que lleva adelante el Ejecutivo este año y puso reparos en la flexibilización de importaciones.

Recordó que "hace más de un semestre" que advierte por la creciente preocupación de la producción local frente a la apertura de la economía, ya que eso impacta en las industrias.

"Yo no tengo ningún problema que un tipo se funda, porque el tipo es tonto o cosas por el estilo. Pero que un tipo se funda por acciones que están fuera de la empresa, del ángulo impositivo o sindical o judicial, porque no puede competir contra los chinos, es una barbaridad", alertó.

¿Más beneficios a otros sectores productivos?

Respecto a la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro Luis Caputo el próximo 6 de febrero por la situación del sector, De Pablo no descartó la posibilidad de que se extiendan los nuevos beneficios a otros sectores productivos.

"Cuando dicen que bajan los precios internacionales, yo sigo todos los días el de la soja, y la verdad es que la soja no bajó, no sé, otros productos. Ahora, si viene un tipo, dice, no, pero la soja alguna vez estaba en 600. No, pará, vuelvo otra vez. Cada sector, cada región te va a contar que alguna vez estuvo mejor. Chocolate por la noticia", remarcó.

"Ese no puede ser un argumento desde el punto de vista de la negociación. El de la sequía, supongo que puede ser más atendible", completó.