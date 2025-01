De Pablo reveló la ventaja de Milei para negociar con el FMI y por qué no es vital levantar el cepo

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas preferidos de Javier Milei, se refirió a las conversaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló el principal punto a favor que tiene la Argentina de cara a un nuevo acuerdo.

Puntualmente, el analista sostuvo que "no habrá problemas" en alcanzar un entendimiento con la Directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, ni con el staff del organismo.

Acto seguido, subrayó cuál es el elemento central que tiene la administración libertaria en las negociaciones: "Tienen una condición suprema que es el equilibro fiscal y la Argentina lo sobrecumplió. Lo demás habrá que ver".

Dudas sobre la burocracia del Fondo Monetario

No obstante, De Pablo se mostró más cauto sobre la burocracia que demanda el FMI y recordó lo que pasó en el acuerdo de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

"Ahí nos prestaron 45 mil millones de dólares, no tenían ningún fundamento técnico y se quedaron con la sangre en el ojo. Por eso los quiero ver ahora", enfatizó en una entrevista por el Canal de la Ciudad.

Y añadió.: "En este momento nosotros debemos 45 mil millones. Si nos prestan 10 mil millones, ¿ quiere decir que le vamos a deber 55 mil millones o estamos hablando de contabilidad creativa ? No lo sé, hay que esperar a que se firme el acuerdo y leer la letra chica".

Para el economista, el FMI "se ajustará a los manuales" a la hora de establecer el conjunto de metas para el país y remarcó que en principio "la condición básica será la política fiscal".

Por qué no es vital para levantar el cepo

Consultado por una fecha para la salida del cepo, De Pablo reiteró que para el Gobierno no es una prioridad inmediata avanzar hacia su eliminación .

"(El momento para quitar las restricciones) no lo saben ni los que tienen que terminar con el cepo. Son 32 legislaciones de las cuáles 20 ya sacaste. La pregunta a hacer es: ¿qué apuro tiene el que tiene que tomar la decisión?", señaló.

"¿Cuántos colegas míos a lo largo de 2024 se la pasaron diciendo 'si salís del cepo, sería una maravilla' y si no salís 'vamos todos a los caños'? No hay apuro en levantar las restricciones. Cuando el presidente dice que salimos del cepo en 2025, no te dijo nada. 2025 son 20 siglos en la Argentina. Cuando el presidente dice que las cosas van a mejorar, ¿qué querés que diga?", sentenció.