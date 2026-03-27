La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos anuló el fallo de u$s 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF por parte de la República Argentina a los fondos Burford y Eton Park, decisión que tomó la jueza del segundo circuito de Nueva York, Loretta Preska, en 2023. En este marco, el presidente Javier Milei, quien celebró el fallo, confirmó una cadena nacional en la que se pronunciará sobre esto. En su momento, la jueza ordenó medidas duras contra la Argentina además del monto millonario como, por ejemplo, entregar acciones de YPF o avanzar con embargos, no obstante, esta semana se dio a conocer que la Justicia norteamericana le dio la razón a la Argentina y no deberá pagar ese monto. Tras el fallo a favor de la Argentina, la cuenta de X, Oficina del Presidente, confirmó que Javier Milei dará un mensaje en el que se espera que se refiera a este tema. “El Presidente Javier Milei dará a las 19:00 horas una cadena nacional”, señalaron. El mandatario grabó el mensaje acompañado por Manuel Adorni y Karina Milei. También estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno y Luis Caputo y el equipo jurídico. Tendría una duración estimada de 10 minutos. Este viernes, durante un discurso en el centro de Formación de Capital Humano, el presidente celebró el fallo de la Justicia norteamericana: "Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”. Luego apuntó directamente contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof y la exmandataria Cristina Kirchner: “Lo voy a decir al estilo Milei, tuvimos que venir a arreglar las c...s que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner“. Además, festejó la noticia a través de su cuenta personal de X. “La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)”, introdujo y luego añadió: “Es histórico, impensado y el mayor logro jurídico de la historia nacional”. En 2012, Argentina estatizó YPF y se quedó con el 51% de la empresa y años después, los fondos de inversión Burford y Eton Park denunciaron a la Argentina en Estados Unidos asegurando que Argentina tenía que haberles hecho una oferta para comprarles sus acciones y no lo hizo. En este marco, Preska condenó a la Argentina a pagar u$s 16.000 millones en 2023, decisión que fue apelada por el país. Sin embargo, esta semana la Cámara de Apelaciones determinó que la causa deberá volver al juzgado de Loretta Preska, donde recaen gran parte de las causas de Wall Street, quien deberá revisar su decisión. La Cámara determinó que los reclamos no coinciden con la ley argentina. En este sentido, plantea que el reclamo de los demandantes carece de mérito.