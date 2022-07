Tras el cruce entre Alberto y Lacalle Pou, Uruguay quedó en minoría en el Mercosur

El mini-triunfo del gobierno argentino en Paraguay se celebró como un gol, en un contexto doméstico plagado de problemas e incertidumbre. "Sacamos un empate de visitante. El tema es que ahora hay que volver", ironizó pasado el mediodía un integrante de la comitiva argentina que viajó a la ciudad paraguaya de Luque. Ahí Alberto Fernández mantuvo un contrapunto ideológico con el Presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

Si bien el argentino fue el más enfático en rechazar la decisión de uruguaya de negociar "individualmente" un acuerdo de libre comercio con China, los demás países del bloque coincidieron en aislar a Lacalle Pou.

Al final de la cumbre realizada en Paraguay, Uruguay no firmó la declaración conjunta. El resto de los países -Argentina, Brasil y Paraguay, más Bolivia como estado asociado- sí lo hizo. Según aseguró Cancillería argentina, Lacalle Pou intentó incluir un párrafo en el texto final que enfatizaba la necesidad de "flexibilización y modernización" en las negociaciones unilaterales. Pero al no lograr imponerlo, Uruguay optó por no firmar la declaración.

Al mediodía, cuando le tocó hablar, Alberto Fernández pidió "no buscar soluciones individuales" y dijo: "No me niego en nada a analizar lo que mi amigo [Luis] Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos". En referencia al Tratado de Libre Comercio que Uruguay apura con China, el presidente argentino afirmó: "Deberíamos hacerlo todos juntos".

Cafiero y su vice, Cecilia Todesca, ayer se cruzaron con el canciller uruguayo

Le contestó así a Lacalle Pou, quien planteó: "Uruguay no se va a amputar (la posibilidad de avanzar con China) porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido, y si es con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay, va a avanzar".

Fernández, en cambio, había dicho: "Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi. Todo eso es de corto aliento".

El líder ausente en la cita fue el brasileño Jair Bolsonaro, quien dejó un discurso grabado de apenas tres minutos. A poco más de dos meses para competir electoralmente contra Lula da Silva, Bolsonaro se limitó a pedir "un Mercosur a la altura de los desafíos".

Los países del Mercosur acordaron una reducción del 10% en el Arancel Externo Común (AEC). Así, el porcentaje quedará en línea con el nivel que fijó Brasil de forma unilateral en mayo pasado. A cambio, Argentina negoció excluir de la reducción para todos los socios a los sectores automotor, tejidos, confecciones, calzados, juguetes, lácteos y duraznos enlatados.

Según el comunicado final de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, se debatió "sobre las consecuencias producidas por el conflicto en Ucrania en los países del bloque, incluyendo entre ellas los efectos de las sanciones en los mercados internacionales de alimentos, de energía y en el acceso a insumos".