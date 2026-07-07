Este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7027 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

1° 7027 11° 4470 2° 0378 12° 9349 3° 6964 13° 8731 4° 3908 14° 9323 5° 1222 15° 2438 6° 7103 16° 5875 7° 9393 17° 9232 8° 6750 18° 5258 9° 8747 19° 8322 10° 1075 20° 4117

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar pensamientos y emociones y aclarar asuntos pendientes. También alude al cuidado personal y a la imagen que proyectas.

Desenredar con un peine en el sueño apunta a resolver problemas y tomar decisiones con calma. Si el peine aparece roto o sucio, sugiere trabas, autocrítica o desorden interno.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.