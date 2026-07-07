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Este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7027 - El Peine

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

 1°7027 11°4470
 0378  12°9349
 3°6964 13°8731 
 3908  14°9323 
 1222  15°2438 
 6°7103  16°5875
 9393  17°9232 
 6750  18°5258 
 8747  19°8322 
 10°1075 20°4117 

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¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar pensamientos y emociones y aclarar asuntos pendientes. También alude al cuidado personal y a la imagen que proyectas.

Desenredar con un peine en el sueño apunta a resolver problemas y tomar decisiones con calma. Si el peine aparece roto o sucio, sugiere trabas, autocrítica o desorden interno.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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