Este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.
En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7027 - El Peine
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio
|1°
|7027
|11°
|4470
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|0378
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|6964
|13°
|8731
|4°
|3908
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|9323
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|1222
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|2438
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|7103
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|5875
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|9393
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|9232
|8°
|6750
|18°
|5258
|9°
|8747
|19°
|8322
|10°
|1075
|20°
|4117
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar pensamientos y emociones y aclarar asuntos pendientes. También alude al cuidado personal y a la imagen que proyectas.
Desenredar con un peine en el sueño apunta a resolver problemas y tomar decisiones con calma. Si el peine aparece roto o sucio, sugiere trabas, autocrítica o desorden interno.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.