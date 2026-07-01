Kast comenzó el lunes 29 su segundo viaje internacional desde que llegó al poder en marzo pasado. Esto incluyó una visita a Paraguay para participar en la 68° Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosurque se desarrolló en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, cerca de Asunción.

El gobernante chileno mantuvo encuentros con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Chile, desde 1996, junto con Ecuador y Panamá participan como países asociados del Mercosur.

El presidente trasandino mantuvo una reunión privada en Asunción con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, y posteriormente viajó a Montevideo donde se reunirá con Orsi, quien recibió la presidencia pro tempore del Mercosur.

Este será el tercer encuentro entre ambos luego que el mandatario uruguayo asistiera a la toma de posesión del chileno.

Kast será recibido por Orsi esta tarde, sobre la hora 18, en una gira que tiene el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales y participar, al día siguiente, en un seminario de inversiones junto a una comitiva empresarial chilena que le acompaña.

Kast estará acompado en Montevideo por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

Para mañana, jueves 2, el presidente chileno será el invitado de honor en los desayunos de trabajo que organiza la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay en el hotel Radisson.