El Gobierno dispuso la incorporación del Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace) a un esquema de concesión para avanzar con su puesta en valor, recuperación, conservación y gestión.

A partir del Decreto 1106/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Presidente facultó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, a efectuar la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional dentro del plazo de 12 meses.

El museo nacional, más conocido como Palais de Glace, es uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio cultural argentino y está bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Desde diciembre de 2017 permanece cerrado, tras una intervención que quedó inconclusa y que alcanzó apenas un 7% de ejecución.

“El Decreto permite avanzar con un proceso de concesión de obra pública destinado a recuperar el inmueble y garantizar su conservación, funcionamiento y continuidad como espacio cultural de acceso público”, informó la Secretaría de Cultura de la Nación a través de un comunicado.

Durante estos años, el Palais de Glace sostuvo su misión institucional como museo nacional dedicado a la conservación, investigación y difusión del arte argentino.

El interior del Palais de Glace

Las exposiciones temporales se desarrollan en otros espacios físicos y virtuales, mientras el acervo se conserva en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y el Salón Nacional de las Artes Visuales se presenta en el Palacio Libertad.

Este esquema transitorio permitió sostener la actividad del museo y garantizar el acceso público al patrimonio artístico mientras se trabaja para recuperar su sede histórica.

Qué implica la concesión y cómo será la licitación

La medida resalta como “conveniente” que el Palais de Glace sea “objeto de concesión para su puesta en valor, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios”.

Y también, “para la realización de nuevas explotaciones complementarias o accesorias que contribuyan a su sostenibilidad económica y sean estrictamente compatibles con el carácter cultural de dicho inmueble”.

El objetivo, según los considerandos del decreto, es “la restauración arquitectónica, la puesta en valor funcional, la conservación y la adecuada gestión” del edificio declarado Monumento Histórico Nacional, “con el fin de recuperar su integridad material, optimizar su funcionalidad cultural y mejorar su eficiencia operativa”.

Con esta finalidad, el ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, tendrá las siguientes facultades:

Efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional, bajo la modalidad que estime más conveniente;

Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, el modelo de contrato y toda otra documentación necesaria para llevar a cabo el proceso licitatorio, en el marco de lo dispuesto en las Leyes Nros. 17.520 y 12.665 y sus respectivas normas modificatorias y reglamentarias;

Calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones a las calificaciones;

Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir el contrato respectivo; y

Dictar todos los actos y llevar adelante las acciones pertinentes para implementar el procedimiento de selección a que refiere el artículo 1° del presente.

La historia del Palais de Glace

Ubicado en Posadas 1725, en el barrio de Recoleta, el Palais de Glace fue inaugurado el 14 de julio de 1910 como pista de patinaje sobre hielo y club social.

Desde mediados de la década de 1910, su salón central también fue escenario de bailes y se convirtió en uno de los espacios vinculados a la incorporación del tango a la vida ciudadana.

En 1931, el edificio fue cedido a la Dirección Nacional de Bellas Artes y comenzó una nueva etapa vinculada al arte. El arquitecto Alejandro Bustillo estuvo a cargo de su adecuación, transformando las rotondas originales en salas de exposición.

Desde 1932, el Palais de Glace fue sede del Salón Nacional de Artes Visuales, una de las instituciones fundamentales para el desarrollo del arte argentino.