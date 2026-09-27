ASSE abrió la licitación pública para la construcción del Hospital de la Costa en Atlántida, Canelones, un proyecto considerado estratégico para Ciudad de la Costa y la Costa de Oro con una inversión estimada en US$ 36 millones. El llamado prevé la contratación bajo la modalidad “llave en mano”: la empresa adjudicataria deberá finalizar el diseño, ejecutar la obra, instalar equipamiento y entregar el centro en funcionamiento.

El hospital contará con 60 camas de internación y ofrecerá atención general para adultos y niños, además de servicios específicos de salud mental. El equipamiento incluirá laboratorio, farmacia y diagnóstico por imagen de alta complejidad; además, el centro dispondrá de una base del SAME 105 para atención y traslado urgente.

La iniciativa forma parte del programa Salud de Puente a Puente, que busca construir, reformar o fortalecer 16 policlínicas y centros de atención entre los arroyos Carrasco y Solís Grande. ASSE indicó que esos puntos de atención trabajarán coordinadamente con el nuevo hospital para derivar y atender los casos que requieran mayor complejidad.

El pliego exige que la adjudicataria complete todas las tareas en un plazo máximo de diez meses desde el acta de inicio. ASSE proyecta comenzar las obras luego de la obtención de la licencia de construcción en enero de 2027 y explicó que aplicará “una estrategia específica de ejecución acelerada” con el objetivo de culminar el hospital durante ese mismo año.