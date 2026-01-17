Tras reprogramar su visita a Chubut, Santilli evalúa un giro de ATN para la reconstrucción

El empleo registrado en el sector privado volvió a caer en octubre y profundizó un deterioro que se expresa con fuerza en el mapa provincial. Un informe dio a conocer qué gobernadores perdieron más empleos y qué zonas están más complicadas .

Luego que se conocieran los números de desempleo, la consultora Politikón Chaco analizó los registros a nivel nacional y provincial.

En este sentido, a nivel nacional, la baja en el nivel de empleo en octubre fue del 0,3% mensual en términos desestacionalizados, lo que equivale a la pérdida de 17.900 puestos de trabajo en apenas un mes, según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Se trata de la quinta caída consecutiva en ese nivel y, producto de ello, solo entre junio y octubre se perdieron 71.296 empleos privados formales en todo el país.

El dato alarmante es que el retroceso del empleo privado fue mayoritario entre las provincias . Según el análisis de la consultora, solo cuatro distritos lograron mostrar una variación positiva en octubre: San Juan encabezó las subas con un crecimiento del 1,4%, seguido por Río Negro (+0,5%), Santiago del Estero (+0,2%) y Córdoba (+0,1%).

En otros cuatro casos no se registraron cambios, mientras que dieciséis provincias mostraron caídas mensuales.

En el extremo negativo, Santa Cruz aparece como el caso más crítico del país, con una caída acumulada del 15,7% en el empleo privado formal desde noviembre de 2023, seguida por La Rioja y Tierra del Fuego, que también muestran pérdidas de dos dígitos.

Otra provincia clave fue Tierra del Fuego, la provincia industrial exhibió la contracción más profunda del mes, con una baja superior al 1%.

También se registraron descensos significativos en Catamarca, Tucumán y Formosa , en un contexto de persistente debilidad del empleo privado formal en la mayoría de las jurisdicciones.

La fotografía se vuelve más crítica al ampliar el horizonte temporal. Desde noviembre de 2023, mes previo al inicio del actual gobierno, el empleo privado formal acumuló una pérdida de 176.908 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 2,8% a nivel país. Se trata de un ajuste extendido en el tiempo, que todavía no muestra señales de reversión.

El impacto vuelve a ser heterogéneo entre provincias. Mientras que solo tres lograron ubicarse por encima de los niveles de empleo previos al cambio de gestión , la mayoría continúa con fuertes retrocesos .

Así, el mapa del empleo privado deja una señal clara: el ajuste no solo persiste, sino que golpea con distinta intensidad a las economías provinciales, con muy pocos ganadores y un deterioro generalizado que se profundiza mes a mes.

Desempleo por sectores

Al analizar el desempeño mensual por sectores de actividad, solamente la Pesca registró subas (+1,8%) aportando 262 nuevos empleos; a su vez, otros sectores (Enseñanza, Electricidad, Gas y Agua y Servicios Sociales y de Salud) no tuvieron variaciones.

Pero, en los otros diez sectores se observaron bajas en diferentes magnitudes, destacándose como las más profundas las de la Explotación de Minas y Canteras (-0,5%), Construcción (-0,5%) y la Industria Manufacturera (-0,6%).

Por su parte, si se comparan los niveles de empleo de octubre 2025 respecto a noviembre del 2023 también son diez los sectores que presentan caídas y solo cuatro los que muestran mejoras. En ese marco, la Construcción sigue siendo el sector de mayor pérdida de puestos de trabajo (-15,1%) cuando el punto de comparación es el último período completo del gobierno anterior.

Por su parte, la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 0,9% respecto a octubre de 2024 que, en términos absolutos, representa una pérdida de 58.196 empleos.