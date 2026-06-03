Colpensiones: trabajadores de menos de 60 años deben realizar este trámite o perderán la pensión para siempre. (Foto: Montaje EC).

Miles de trabajadores colombianos que se aproximan a la edad de jubilación podrían quedar desprovistos de su pensión de vejez si no llevan a cabo un trámite esencial ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

La advertencia está dirigida particularmente a aquellos que se encuentran en el rango de 55 y 60 años, quienes aún no han actualizado sus datos ni revisado su historia laboral.

Colpensiones: el trámite obligatorio para empleados a punto de pensionarse

Colpensiones hizo hincapié en que los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión -57 años para las mujeres y 62 para los hombres- deben verificar con urgencia su información en el sistema correspondiente. Este procedimiento no es opcional: representa un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentarse a retrasos significativos o incluso a la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha identificado múltiples casos de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas en todo el país.

Trabajadores colombianos cercanos a la jubilación deben realizar trámite para asegurar pensión. (Foto: Colpensiones).

¿Por qué es importante verificar la historia laboral en Colpensiones antes de la jubilación?

La historia laboral es el documento fundamental para determinar si un trabajador ha acumulado las semanas mínimas cotizadas necesarias para acceder a la pensión. Si este documento presenta errores, lagunas o información incompleta, Colpensiones no podrá avanzar con el trámite hasta que se realicen las correcciones pertinentes.

Muchos afiliados descubren fallas en su historial justo cuando ya están en edad de pensionarse, lo que obliga a iniciar procesos de corrección que pueden tardar meses o incluso años. Por ello, se recomienda efectuar esta verificación con antelación, particularmente si se tiene entre 55 y 60 años.

Miles de trabajadores colombianos en riesgo de perder su pensión de vejez. (Foto: Colpensiones).

Colpensiones: ¿cómo consultar tu historia laboral paso a paso?

El procedimiento es sin costo y es de fácil ejecución a través de internet. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

Acceder a la Zona Transaccional y posteriormente a la Sede Electrónica. Ingresar al portal oficial. Iniciar sesión utilizando usuario y contraseña. En caso de no estar registrado, la inscripción puede llevarse a cabo desde la misma plataforma.

¿Qué documento necesita para cobrar su pensión?

Es fundamental que la historia laboral esté correcta, ya que representa un registro que certifica cuántas semanas se ha cotizado y en qué períodos específicos. Cualquier vacío, error o inexactitud en este documento podría obstaculizar indefinidamente el proceso de pensión. Por lo tanto, Colpensiones subraya la importancia de llevar a cabo las siguientes verificaciones:

Confirmar que todos los empleadores estén reportados correctamente.

Asegurarse de que no existan meses sin cotización justificable.

Verificar que las fechas de ingreso y salida estén registradas de manera precisa.

Validar que los datos personales (nombre, cédula, fecha de nacimiento) coincidan con los del documento de identidad.

La omisión de esta actualización puede resultar perjudicial para su planificación de jubilación. Colpensiones ha enfatizado que, sin la adecuada verificación y rectificación de la historia laboral, el derecho a percibir una pensión podría verse comprometido. Se han documentado demoras que oscilan entre meses e incluso años debido a incongruencias que no fueron rectificadas a su debido tiempo.

Asimismo, es fundamental subrayar que ningún trámite de pensión se activa de forma automática. Es responsabilidad del afiliado gestionar proactivamente su proceso para asegurar que todo se encuentre en orden en el momento adecuado.