El home office podría regresar en la Ciudad de México (CDMX) durante la temporada de lluvias, luego de que el Congreso capitalino aprobara una iniciativa enfocada en fomentar el trabajo a distancia en días con tormentas e inundaciones. La propuesta está en debate y podría beneficiar a miles de ciudadanos.

La iniciativa contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para permitir que las personas trabajen desde casa cuando las lluvias intensas provoquen problemas de movilidad, cierres viales o afectaciones en el transporte público .

Congreso CDMX debate cambio en LFT para dar trabajo remoto durante temporada de lluvias

De acuerdo con el Congreso de la CDMX, el dictamen fue aprobado por unanimidad y será enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

Posible regreso de empleo remoto en CDMX

El documento establece que, en situaciones donde las precipitaciones generen encharcamientos severos o interrupciones en el servicio de transporte, se pueda aplicar la modalidad de trabajo remoto como una medida para reducir tiempos de traslado y proteger a los trabajadores.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de Morena, Leonor Gómez, quien además planteó ampliar el derecho a la desconexión digital al concluir la jornada laboral, sin importar el tipo de empleo o modalidad de trabajo.

La legisladora argumentó que las lluvias registradas durante 2025 evidenciaron las dificultades que enfrentan miles de personas para trasladarse a sus centros laborales, por lo que consideró necesario adaptar las condiciones de trabajo ante fenómenos climáticos extremos.

“Legislamos por la salud mental de los capitalinos, por su seguridad ante las inclemencias del tiempo y por entornos laborales más justos y humanos” , expresó.

Suspensión de clases por inicio de Mundial 2026

En paralelo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el próximo 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas de nivel básico, secundaria y media superior debido a la inauguración del Mundial 2026.

Además, el Gobierno capitalino había planteado la posibilidad de implementar home office durante algunos días del Mundial para disminuir problemas de movilidad, aunque aclaró que la decisión final dependerá de cada empresa.

Algunas instituciones ya comenzaron a adoptar esta medida, como el Instituto Nacional Electoral (INE), que anunció trabajo remoto para parte de su personal y consejeros durante el torneo, especialmente por el impacto vial previsto en el sur de la capital.