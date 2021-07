Tolosa Paz, la "cheta de La Plata" que sueña con ser presidenta de Argentina

Victoria Tolosa Paz sueña con ser presidenta de la Argentina en algún momento de su vida y de la historia particular del país. No lo piensa por pura casualidad sino por mandato de los signos astrales de los que cree fielmente y no descarta en su intimidad que el designio de encabezar la lista de candidatos a diputados bonaerenses del Frente de Todos sea el inicio de ese largo camino para lograr su sueño.

La hasta ahora secretaria del Consejo de Políticas Sociales es de signo Cáncer en la astrología universal y no se cansa de decirle a sus allegados que los planetas del 24 de junio de 1973 que nació en La Plata están alineados para que alguna vez llegue a ocupar el sillón presidencial.

Algunos críticos de la Casa Rosada califican a Tolosa Paz como "la cheta de La Plata" por su origen familiar y doble apellido. Otros encuadrados desde La Cámpora creen que llegó a la cima del poder por ser la amiga de Alberto Fernández y esposa de Pepe Albistur. "Celosos", replica a sus allegados esta contadora platense de familia de radicales. Su madre Laura Figliozzi trabajó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 1 de La Plata y su padre, Juan Honorio Tolosa Paz era un investigador y astrólogo, de allí el fanatismo de la candidata a diputada del Frente de Todos por los signos astrales.

Hiperactiva, de carácter fuerte, con una buena oratoria tallada por varios cursos de coaching mediático y con definiciones filosas, Tolosa Paz se ganó la admiración de Cristina Kirchner. Aunque en los últimos tiempos fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien decidió levantar el perfil de la militante kirchnerista platense por tratarse de "una de las que mejor defiende en los medios al gobierno", según explicó a El Cronista un allegado al jefe de ministros.

Tolosa Paz se graduó de contadora en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de La Plata, tiene tres hijos de su primer matrimonio y en 2012 contrajo matrimonio en segundas nupcias con "Pepe" Albistur.

Su carrera en la política comenzó en 1996 cuando entró al Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano que estaba presidido por Chiche Duhalde y allí estuvo hasta la crisis del 2001. Cuando Eduardo Duhalde asumió la presidencia en el 2002 en plena hecatombre política la joven platense se sumó al equipo de la esposa de Duhalde en el área de Coordinación de la Unidad Ministro.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, Tolosa Paz trabajó con la entonces ministra de Desarrollo Social de la Nación Alicia Kirchner como Jefa Regional del Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), un programa del Banco Mundial destinado a garantizar y mejorar la dieta nutricional en comedores comunitarios. "Alicia fue una gran maestra", suele replicar a sus allegados cuando habla de aquella época.

En 2006 Tolosa Paz se desempeñó en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) de la Presidencia de la Nación y en 2012, durante el mandato de Daniel Scioli como gobernador bonaerense fue Subsecretaria de Urbanismo Social del Ministerio de Desarrollo Social.

En 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner estuvo en el ANSES como coordinadora del programa de Generación de Lotes con Servicios en el marco del programa Crédito Bicentenario para la Vivienda. Y luego se lanzó de lleno a la política partidaria como concejal de La Plata en 2017. También compitió por la candidatura a intendenta de La Plata en el kirchnerismo y perdió la interna con Florencia Saintout por un escaso margen de 1.500 votos.

Después de esa derrota Alberto Fernández la convocó para trabajar en la Presidencia en 2019 cuando asumió en la Casa Rosada y ahora depositó toda su confianza en poner la cara como primera en la lista de diputados del Frente de Todos para ganar las legislativas.

En la Casa Rosada Tolosa Paz está abiertamente enfrentada con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a quien le cuestiona su estrategia política en materia de asistencia social. "Vicky prefiere generar más trabajo y ser más proactiva", dijo un asesor que la conoce desde hace mucho tiempo en relación a las diferencias que Tolosa Paz tiene con Arroyo.

En este plano, desde el Consejo de Políticas Sociales impulsó el plan para aumentar la cantidad de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, se encolumnó con Fernanda Raverta en el ANSES para rediseñar la AUH, se metió de lleno en el trabajo del Consejo de Lucha contra el Hambre para aumentar la asistencia alimentaria en más de un millón de menores con problemas de crecimiento y llevó adelante un programa con Matías Kulfas y Gabriel Katopodis para abastecer de agua potable a las zonas vulnerables del norte argentino.

Tolosa Paz puede llegar a recorrer tres provincias en un sólo día. "No para de trabajar", admiten sus allegados. En sus incursiones mediáticas suele ser filosa y confrontativa. Se cruzó duramente con el diputado del PRO, Fernando Iglesias, en un canal de TV por diferencias de opinión sobre medidas del gobierno. "Yo siempre adelante, a los machirulos los pongo nerviosos", le comentó a sus asesores tras ese cruce.

Hacia el futuro inmediato Tolosa Paz ya se imagina sentada en una banca de Diputados. "La agenda que imagino en el próximo Congreso es la que permita el crecimiento y el desarrollo, cómo logramos que crezca la matriz energética, esos son los temas de la Argentina que viene", dijo recientemente la flamante candidata a diputada del Frente de Todos. Quizás este sea el primer gran peldaño para acariciar aquel sueño que le deparan las cartas astrales de llegar a la Presidencia algún día.