"Corren, van a correr": el duro cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Tolosa Paz

El tercer día de debate por la Ley Ómnibus comenzó con un fuerte cruce entre las diputada libertaria Lilia Lemoine y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

La legisladora opositora arremetió primero al solicitar una cuestión de privilegio contra Lemoine y su compañera de bancada María Celeste Ponce, a quienes acusó de burlarse a través de las redes sociales de lo acontecido en las afueras del Congreso el jueves por la noche, cuando la Gendarmería avanzó contra los manifestantes.

"Me parece muy agraviante que dos colegas diputadas nacionales, elegidas legítimamente por el pueblo, se jacten y se rían de situaciones de ayer, que no solamente entristecen al pueblo sino que entristecen a quienes creemos en la democracia. La cuestión de privilegio es para María Celeste Ponce y Lilia Lemoine, que se jactan diciendo ‘corren', ‘van a correr'", dijo la dirigente peronista al tomar la palabra.

Tolosa Paz repudió así los mensajes de las libertarias en X, que se burlaron de lo que sucedía en la Plaza de los dos Congresos. La primera de ellas escribió anoche "corre Tolosa Paz, corre", mientras que la segunda comentó: "¡Está en buen estado! ¡Bien!".

La exministra de Desarrollo Social de la Nación cerró: "Aunque se rían y se jacten, estamos aquí con responsabilidad para simplemente decir que no lo vamos a seguir permitiendo; vamos a seguir señalando las inconductas de diputadas que tendrán mucha experiencia en el exterior, pero la falta de respeto para sus colegas no es algo que sea naturalizado".

La respuesta de Lemoine llegó al instante. En otra cuestión de privilegio, la libertaria cargó contra su colega de Unión por la Patria y dos representantes de la izquierda.

"Me sentí aludida por la diputada Tolosa, que no sabe leer porque yo jamás dije ‘van a correr', dije ¡qué buen estado físico!', porque la vi corriendo y me pareció perfecto, porque no tenía que estar afuera, tenía que estar acá tratando la ley", comenzó. La libertaria dijo también que Tolosa Paz se enojaba "por un comentario de Twitter" cuando en realidad a ella la amenazaron por esa red social.

Después la representante de LLA se quejó de que anoche tanto ella como Ponce fueron agredidas por la militancia que estaba en la calle, y también cargó contra los diputados izquierdistas Myriam Bregman y Nicolás del Caño. "Los invito a que esta noche me escolten y me acompañen, para que sepan cómo me tratan sus militantes, arengados por ustedes. Los hago responsables de la violencia que estamos viviendo. Dejen de mentir y hablar de operaciones, porque la persona más operada de esta Cámara soy yo", indicó.