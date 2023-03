"Tienen miedo de lo que va a pensar Macri": Martín Lousteau calentó la interna del JxC con un dardo al corazón del PRO

El senador radical Martín Lousteau dijo el martes por la noche que hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio "que tienen miedo de lo que va a pensar Mauricio (Macri) y no dicen lo que piensan".

El también precandidato a jefe de Gobierno porteño agregó, sin embargo, que lo mismo ocurre en el Frente de Todos, y que según su opinión, "algunos aprovechan".

"Hay gente que no tiene carácter para enfrentarse a ciertos liderazgos de su propio espacio o del otro, y tienen miedo de decir las cosas. Veo kirchneristas que le tienen miedo a Cristina (Kirchner) y por ahí piensan otra cosa. En nuestro espacio, algunos tienen miedo de lo que va a pensar Mauricio y no dicen lo que piensan. Así no es posible encontrar soluciones", afirmó Lousteau, quien al mismo tiempo aseguró que mantiene una "buena relación" con el ex presidente.

El senador radical Martín Lousteau junto al ex presidente Mauricio Macri.

Lousteau remarcó que cuando se refiere a carácter, esto implica "decir las cosas cuando el otro tiene poder, y decírselas igual. Porque si no, como decía el otro día Gerardo Morales, son 'halcones de pico'".



En este sentido, el también el ex ministro de Economía añadió: "Veo un montón de gente que públicamente dice una cosa y en privado dice lo contrario. O tiene reuniones que no cuenta. Y eso me parece cinismo".

A su vez, el integrante de la Cámara Alta señaló en diálogo con TN que la interna al rojo vivo en el Frente de Todos es "genuina, porque aquellos que se desprendieron lo hicieron porque Cristina Kirchner no mide en sus provincias".

Lousteau afirmó que algunos kirchneristas no se animan a responderle a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A su vez, y consultado sobre el "problema" de "ir a buscar bendiciones para ser candidato", Lousteau enfatizó: "Para mí el problema de ir a buscar bendiciones de alguien que uno piensa que está más arriba es que cuando esa persona se equivoca, no te animás a decirle que se está equivocando. Eso lo vimos reiteradas veces. Yo construyo de una manera colectiva".

En esta misma línea, el legislador de la UCR aprovechó para responderle a Jorge Macri, ex intendente de Vicente López y actual ministro de Gobierno porteño, quien lo había acusado de "ser parte del kirchnerismo" por su trabajo al frente del Palacio de Hacienda durante el primer mandato de Cristina Kirchner.

Jorge Macri aparece como el principal rival de Lousteau en la interna de Juntos por el Cambio por la Jefatura de Gobierno porteña.

"Yo prefiero esa frontalidad al cinismo de aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Yo actúo así y no voy a ir a buscar una bendición", concluyó Lousteau.