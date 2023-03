El reencuentro entre Cristina Kirchner y el Presidente: tensión y desaire K

El bloque de diputados del Frente de Todos se dio un gusto tras meses sin sesión y varias derrotas políticas. Con más votos de los que necesitaba convirtió en ley el plan de pago de deudas previsionales. El proyecto tuvo como impulsores a tres de los dirigentes camporistas más cercanos a Cristina Kirchner: la titular de ANSES, Fernanda Raverta y los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

Antes de votar Máximo Kirchner pidió la palabra para decir que se siente "contento". Su bloque celebró con la marcha peronista en la víspera de la Asamblea Legislativa que tendrá lugar en el mismo recinto de la cámara baja y en la que el kirchnerismo mostrará sus reparos hacia el presidente Alberto Fernández.

El diputado Kirchner, que pasó la última semana en el sur con la vicepresidenta Cristina Kirchner -regresaron juntos el último domingo- pidió unos minutos del tiempo asignado al actual jefe de bloque, Germán Martínez, su sucesor. "Se hizo un gran trabajo. Estoy contento. Y es justo" dijo tras nombrar a Raverta y a los senadores que dieron el puntapié inicial como para que quede claro el sello K de la iniciativa. No nombró al Presidente ni encuadró el debate en su gestión.

Se aprobó la moratoria previsional: cómo votó cada espacio y qué impacto tendrá - El Cronista



Encuestas 2023: Cristina Kirchner, clave para la reelección del Frente de Todos - El Cronista



También por primera vez en meses el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió un acto con Alberto Fernández. Pero el ex ministro de Economía no fue por Fernández sino porque se trataba de la inauguración del Colector Cloacal Morón Sur, una obra bonaerense con operación del servicio a cargo de AySA. Con Malena Galmarini, titular de la empresa, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el vínculo fluye como no fluye con el Presidente. El intendente local, Lucas Ghi, de Nuevo Encuentro, políticamente es más K que albertista pero no suele desairar al Presidente.

Axel Kicillof, Malena Galmarini, Alberto Fernández y Lucas Ghi en la inauguración de Morón

Kicillof es uno de los gobernadores que participará de la Asamblea Legislativa. Se siente el mandatario de la provincia más importante electoralmente y está camino a su reelección. No dejará la silla vacía. No estarán en cambio otros amigos de Cristina Kirchner como el chaqueño Jorge Capitanich.

LARROQUE MARCÓ LA PREVIA

La tensión no se oculta ni se disimula. Este mismo martes Andrés Larroque volvió a manifestar el malestar del kirchnerismo con la gestión de Alberto Fernández mientras prepara un plenario para el 11 de marzo en el que habrá una gran puesta en escena K. "Si hubiera hecho las cosas bien estaríamos acompañando su reelección", le puso un límite al proyecto electoral de la Casa Rosada.

"Existe algún tipo de complicidad de parte de funcionarios que responden al Poder Ejecutivo" subrayó Larroque en una de las varias entrevistas que concedió, en este caso en AM750. Y agregó que "llama la atención cuando sectores del propio espacio pretenden relativizar o empiojar el debate alrededor de una situación tan clara y tan concreta, que es que el sistema de poder se quiere sacar a Cristina de encima hace muchísimos años".

Cristina Kirchner, sin el poder supremo y obligada a negociar: ¿será candidata? - El Cronista



Tenso equilibrio: el plan de Daniel Scioli para ser candidato sin romper con Alberto Fernández ni Cristina Kirchner - El Cronista



Parece una obviedad anticiparlo pero esta vez el kirchnerismo no movilizará en el inicio de un nuevo año legislativo en el que Cristina será la anfitriona del Presidente. En los últimos meses apenas cruzaron algún mensaje por celular, no se ven en privado desde que ella sufrió el atentado el 1 de septiembre y en público desde el acto de junio pasado por el aniversario de YPF.

La semana pasada hubo reuniones de protocolo y ceremonial de Presidencia y el Senado para ajustar los detalles de la Asamblea. "Todo normal, lo habitual", minimizan cerca de Cristina Kirchner lo que sucederá este miércoles 1° de marzo. Aunque es un día importante en el calendario legislativo la Vicepresidenta no estuvo este martes en su despacho. No es habitual que no vaya a la oficina.

El kirchnerismo no perdona que la Justicia haya condenado a Cristina Kirchner y que el Presidente sólo haga una defensa verbal. El tono de su discurso, la falta de firmeza al hablar de "proscripción" y su apuesta al "futuro" dejando atrás el pasado que incluye la década K, irritan en demasía al cristinismo.

Parece una obviedad anticiparlo pero esta vez el kirchnerismo no movilizará en el inicio de un nuevo año legislativo en el que Cristina será la anfitriona del Presidente. En los últimos meses apenas cruzaron algún mensaje por celular, no se ven en privado esde que ella sufrió el atentado el 1 de septiembre y en público desde el acto de junio pasado por el aniversario de YPF.