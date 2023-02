Guerra por los piquetes: Ramiro Marra fue intimado por el INADI y respondió con un furioso video

El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, rompió un dictamen presentado por el INADI, organismo que remarcó que "no faltará mucho para que se lleve adelante algún hecho de violencia en contra de los grupos piqueteros", debido a que el dirigente libertario preside el Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA).

La denuncia fue presentada por las dirigentes nacionales del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive", Celeste Fierro y María Luisa Sulle.

"La protesta social es un derecho que debe ser protegido prioritariamente en nuestra democracia. Sobre todo, si las protestas vienen de grupos que atraviesan situaciones de desigualdad estructural", añadieron en su reclamo.

Ante la recepción del dictamen, el youtuber financiero y legislador libertario se expresó furioso en Twitter: "Para el INADI soy un discriminador por ir en contra de los piquetes, así que calculo que hacemos bien las cosas. El Gobierno siempre defiende a los delincuentes y abandona al trabajador".

EL INADI ME PERSIGUE: QUE VENGAN, NO VOY A DAR NI UN PASO ATRÁS



Para el INADI soy un discriminador por ir en contra de los piquetes, así que calculo que hacemos bien las cosas. El Gobierno siempre defiende a los delincuentes y abandona al trabajador.



Hay que cerrar el INADI. pic.twitter.com/yesmZyjsxm — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 28, 2023

Además, agregó que "MAPA es un movimiento social que busca defender a los ciudadanos tras la ausencia del apoyo del gobierno. Es inadmisible que los líderes piqueteros decidan que no podemos circular por la ciudad cuando a ellos se les ocurre, no lo vamos a permitir" .

"Los piqueteros rompen el orden de la ciudad. No lo podemos permitir. El Código Penal y la Constitución son muy claros, tienen que ir presos. Este es el mundo del revés, los que quieren ir a trabajar no pueden porque aquellos a quienes luego tienen que mantener con sus impuestos no se lo permiten", había declarado días atrás.

"Los piqueteros violan el art.194 del Código Penal y por lo tanto deben ir a la cárcel. Es inaceptable que no se ejerza la ley como corresponde. Si el Gobierno no actúa, nosotros no nos vamos a quedar callados".

Fierro ya había denunciado con anterioridad al líder del MAPA por el abordaje de la organización hacia la situación de los piquetes.

"Tienen una clara intención que va en contra de los sectores más vulnerables. Estos sectores que son parte de una legislatura que, en vez de dar una respuesta a la problemática social que lleva a este tipo de acciones, intentan criminalizar o demonizar, estigmatizar. No hay nada que esperar de estos libertarios, que defienden las ganancias de una minoría, a costa de que cada vez haya más precarización y pobreza", insistió el año pasado.