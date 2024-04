Tensión en Medio Oriente: las vías de contagio para Argentina y las alertas en comercio exterior

El recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel ocurrido por la noche del jueves dejó a quienes siguen los mercados expectantes sobre las reacciones que tendrían sus principales variables. ¿Cómo puede impactar la escalada de este frente en el comercio exterior de Argentina?

El petróleo, una de las estrellas de la escena, tuvo una suba al comienzo del día, pero cerró por debajo de los u$s90 el barril. Los granos y sus derivados en Estados Unidos cerraron con leves alzas.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) difundió la semana pasada sus proyecciones para el comercio exterior en 2024. En ellas, proyectaba para este año un crecimiento del 2,6%, aunque alertaba sobre el efecto de los conflictos geopolíticos para alcanzar ese crecimiento. En particular, hicieron hincapié en Medio Oriente y el canal de Suez, por donde transita el 12% del comercio mundial.

Comercio exterior de Argentina

Julieta Zelicovich, investigadora del área de política productiva de Fundar e Investigadora de CONICET-UNR dijo en diálogo con El Cronista: "Medio Oriente no es un socio muy relevante en comercio exterior para Argentina. Los más relevantes en la región son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita que no están metidos en el conflicto".

"Los países con alta conflictividad, que son Israel e Irán, no son socios comerciales muy significativos. Según los últimos datos de comercio exterior, las exportaciones a Israel cayeron un 24% en marzo y no representaron más de 33 millones de dólares, que es el 0,5% del total exportado por Argentina. Si consideramos los primeros tres meses del año, la caída es del 5,5%, lo que representa 102 millones de dólares, el 0,6% del total exportado", enfatizó.

En un sentido similar, Francisco Pampuro, especialista en agronegocios y alimentos, señaló que hay que prestar atención a si hay una escalada y se involucran socios geopolíticos de esos países, como sería el caso de Rusia con Irán. "Si nos circunscribimos a una escalada en Medio Oriente, el efecto inmediato se va a dar en un incremento del precio del petróleo. Cuando eso pasa, los precios de los commodities van de la mano y suben por dos cosas: aumento de los costos logísticos y los de producción. La otra causa tiene que ver con una posible mayor demanda de aceites para biocombustibles".

"Argentina le exporta a Irán unos 300 millones en harina de soja, algo que con una escalada del conflicto puede que no tengas más, pero es posible que el aumento de precios de los granos en términos generales lo pueda terminar beneficiando a Argentina, ya que la mayor parte de sus granos van a Europa y Asia. Entonces, por ahí exportas un poco menos de volumen a Medio Oriente pero más que se compensa por precio", agregó Pampuro.

El especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo agregó al respecto que aún no ve grandes cambios para el agro: "La región no influye tanto. Si sube el precio del petróleo influye en la logística y eso sube costos, pero la verdad es que los granos nuestros todavía tienen precios bajos en relación con lo esperable, pero no históricamente. No están tan altos porque hay buenas cosechas de los competidores y porque no hay tanta compra de activos financieros vinculados a los granos porque se han ido a otras inversiones financieras atadas a activos físicos".

Valentina Antuña consultora de EPyCA Consultores, detalló que puede registrarse una menor demanda en algunos productos de Argentina: "Posiblemente el conflicto afecte a otras economías que compran productos en Argentina, por ende habría menos demanda. Puede ocurrir algo similar a lo que pasó durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que disminuyó la demanda de alimentos de Europa sensiblemente ya que, al subir el precio de la energía, las familias vieron afectados sus ingresos y recortaron algunos consumos".

Se encarecen los costos

Elizondo señaló que el principal efecto puede estar vinculado a la suba de los precios del petróleo y la energía, lo que presenta un desafío para Argentina porque, si bien ha mejorado su aprovisionamiento interno, aún importa. Sin embargo, señaló un contrapunto en este tema: "En otro momento del mundo hubieran subido mucho más los precios porque era muy dependiente de Medio Oriente para esos insumos, hoy tenes a Estados Unidos como principal actor mundial, entonces eso atenúa, pero hay elevación de precios de energía y combustible".

Sobre la posible suba del petróleo, Pampuro señaló que también hay que considerar otra arista: "Si la suba del precio del petróleo es muy grande, va a complicar mucho los costos de producción y no solo los del agro, sino los de toda la industria".

La invasión de Rusia a Ucrania tuvo un efecto disruptivo en la economía global

Zelicovich marcó una distinción respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y destacó que en ese caso, la situación, si bien fue anunciada, tuvo un efecto disruptivo en especial por la participación de ambos países en el mercado de alimentos: "En el caso de Israel e Irán, los efectos se pueden ver algo en los precios del petróleo, aunque no son grandes productores ni tampoco son actores con mucho peso en el comercio internacional, pero sí pueden generar una sensación de vulnerabilidad e incertidumbre que pesa en los mercados".

Comercio internacional

Zelicovich agrega que el conflicto debe entender en su contexto de mayor tensión en la logística internacional: "Los puntos nodales de la logística marítima (los canales de Panamá, Suez y el Mar Rojo) ya están en crisis. Esto va a sumar preocupación sobre un comercio internacional ya tensionado, además de presionar sobre los costos de los fletes, los seguros. Pero el conflicto en si ya generó sus expectativas y el mercado ya le ha puesto precio".

En el mismo sentido, Antuña agregó: "Sin dudas la suba del precio del petróleo va a afectar a los fletes, que estarán más caros y seguramente con menos oferta de servicios. Esto ya pasó durante la pandemia y subieron muchísimo los fletes, además de que las opciones eran limitadas".

Impacto en las inversiones

Una arista que agregó Elizondo fue la de las inversiones: "Quizás esto afecte los proyectos de inversión y producción petrolera en Argentina porque al alterarse los precios, las ecuaciones de rentabilidad se mueven un poco y puede hacer que muchos inversores esperen o exijan una prima un poco mayor".

"Si el mundo empieza a preferir inversiones del flight to quality como los bonos del Tesoro de Estados Unidos o el oro por los conflictos y compra menos activos financieros vinculados a la soja en Chicago eso baja precios y no es bueno para nosotros. Cuando hay conflicto internacional, el mundo prefiere inversiones seguras y si queres ingresos de dólares aunque sea financieramente, Argentina está queriendo dólares aunque sea para reservas, cuando pasan estas cosas, el mundo no elige los emergentes".