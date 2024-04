Ataque de Israel eleva la tensión en los mercados: cómo reaccionan el petróleo, el oro y Wall Street

Los mercados operan con mayor volatilidad a partir de la respuesta bélica de Israel a Irán que elevó las tensiones en Medio Oriente.

Si bien las acciones se desplomaron y el oro se disparó durante la madrugada, luego Irán confirmó que no tiene intención de responder el ataque y por ello las bajas en las acciones se moderaron y el petróleo retrocedió.

Sigue la temporada de balances y Netflix se desploma. También cae P&G tras la publicación de sus resultados.

Aumentan los riesgos geopolíticos

Los principales índices bursátiles en Wall Street operan a la baja luego de mayores tensiones geopolíticas en medio oriente.

Tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq inician el viernes en rojo luego de que Israel haya lanzado un ataque en suelo iraní el viernes.

De esta manera, el Dow Jones inicia el viernes con una merma de 0,12%, seguido por el S&P500 que baja 0,18% y el Nasdaq cae 0,37%.

Por su parte, el índice de volatilidad CBOE. VIX , también conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street, subió 1,42 puntos hasta 19,42, su nivel más alto en más de cinco meses.

La reacción inicial en el mercado a la respuesta bélica de Israel sobre Irán había sido más negativa durante la madrugada.

A medianoche, las acciones caían más de 1% y el petróleo subía más de 1% ante la preocupación de que el suministro de petróleo de Medio Oriente pudiera verse interrumpido.

Sin embargo, ese rally se vio reducido después de que Irán dijera que no tiene planes de una represalia inmediata y negó que se hubiera producido algún ataque.

Teherán restó importancia al incidente e indicó que no tenía planes de represalias, una respuesta que parecía encaminada a evitar una guerra en toda la región.

En la apertura del viernes, el petróleo WTI baja 0,4% hasta los u$s 82,35 mientras que el Brent cae 0,55% hasta los u$s 86,63.

Los analistas de Delphos Investment agregaron que la tensión vivida en Medio Oriente durante las últimas horas con lo que parecía una escalada del conflicto entre Irán e Israel se revirtió por estas horas ya que ahora ambos países minimizaron lo ocurrido, descartando Irán una nueva respuesta de su lado.

"Si bien la tensión permanece alta, los sucesos podrían haber sido coordinados de manera de lograr que Israel tenga su derecho a represalia. Los activos de riesgo tuvieron una noche muy movida. El crudo llegó a trepar más de 4%, el oro más de 2% y los futuros de las bolsas de EE.UU mostraban bajas mayores al 2%. Pero esta tendencia comenzó a cambiar a medida que llegaba información que ponía paños fríos sobre los eventos acontecidos", dijeron desde Delphos.

Hacia adelante, agregaron que, "siendo viernes lo más probable es que los inversores queden expectantes a lo que pueda suceder durante el fin de semana, sabiendo que hay oportunidades luego de las bajas acumuladas pero que todavía permanece latente un riesgo geopolítico de proporciones mayores".

La última información conocida indicaría que la probabilidad de un enfrentamiento directo entre Irán e Israel cayó abruptamente. Pero todavía los eventos siguen siendo un tanto confusos.

Temporada de balances y los ojos en la Fed

Por otro lado, y en medio de la temporada de balances, las acciones de Netflix caen un 6,4% en las operaciones previas al inicio de la rueda.

Los analistas de Grupo SBS detallaron que Netflix reportó ingresos por u$s 9,370 millones, marcando un crecimiento del 14,8% interanual, superando los u$s 9,2899 millones esperados por el mercado.



Además, agregaron que la compañía volvió a sorprender a mercado, ya que en esta ocasión sumo más de 9 millones de usuarios a su plataforma cuando el mercado esperaba alrededor de 5 millones.

Por otro lado, Netflix logró un resultado operativo de u$s 2,600 millones, marcando un crecimiento del 54% interanual y cerro el primer trimestre del año con una ganancia por acción de u$s 5,28, por encima de los u$s 4,52 esperados por el mercado.

Sin embargo, las acciones de Netflix cayeron el viernes, ya que su sorpresiva medida de dejar de compartir las incorporaciones de suscriptores y el ingreso promedio por miembro a partir de 2025 sembró dudas en las mentes de los inversores sobre el pico de crecimiento en algunos mercados para el pionero del streaming.

La decisión de frenar métricas cruciales que han movido el mercado de valores se produce cuando los analistas de Wall Street esperan que se sature el crecimiento de suscriptores de Netflix en América del Norte y Europa.

Desde Grupo SBS también detallaron que hoy por la mañana, Procter & Gamble (PG) anunció sus resultados correspondientes al primer trimestre del año.

"P&G reportó ingresos por u$s 20,200 millones, por debajo de los u$s 20.410 millones esperados por el mercado. El volumen las ventas de PG se mantuvo constante por segundo trimestre consecutivo. Además, las ganancias por acción retroceden 17% interanual, llegando a u$s 1,52 y superando los u$s 1,41 esperados por el mercado.

También, mantuvo sus objetivos para el 2024, donde espera lograr un crecimiento de ventas interanual entre 2% a 4%", dijeron desde Grupo SBS.

Sus acciones bajan 1,84% en la pre apertura.

Mirando a la Fed

El S&P500 acumula una baja de 4,5% desde sus máximos, mientras que el Nasdaq pierde 5,1%.



Las acciones iniciaron un proceso correctivo recientemente luego de que los últimos datos macroeconómicos generen un cambio de expectativas sobre el futuro de las tasas de interés en EE.UU.

Tanto los datos económicos como los recientes comentarios de funcionarios de la Fed sugirieron que era poco probable que el banco central de Estados Unidos recortara las tasas de interés en el futuro cercano.

Las autoridades de la Reserva Federal se han unido en torno a la idea de mantener los costos de endeudamiento donde están hasta tal vez hasta bien entrado el año, dado el lento y accidentado progreso en materia de inflación y una economía estadounidense aún fuerte.

Los mercados ahora están descontando alrededor de 41 puntos básicos (pb) de recortes por parte del banco central, frente a los alrededor de 150 pb observados a principios de 2024, según datos de LSEG.