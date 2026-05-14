Banco Macro anunció, a través de Macro Fondos, una de las principales gestoras de plaza, el lanzamiento de PINT, Fondo Pionero Internacional, un instrumento que ofrecerá a inversores con dólares en el exterior o que realizaron fuertes ganancias en los últimos años fruto de la valoración de bonos y acciones. Se trata de instrumentos que funcionarán como un vehículo local que accederá a fondos de inversión MFS Investment Management, una firma global de gestión de activos con más de 100 años de trayectoria y considerada una de las administradoras más grandes del mundo. Esa cartera estará compuesta mayormente con dos fondos, uno de high yield y otro de renta fija, que totalizarán el 60% de los activos, junto con otros que le otorgarán liquidez. La propuesta apunta a ofrecer exposición a una cartera diversificada de deuda de mercados desarrollados y emergentes, con un perfil de riesgo moderado y foco en instrumentos de baja volatilidad. El fondo está dirigido a inversores calificados, que podrán acceder a partir de u$s 1000 a activos internacionales desde una operatoria local. El fondo se suscribe en dólares cable y tendrá rescate en 48 horas (T+2). “Para Banco Macro, este lanzamiento es muy positivo porque continúa impulsando el desarrollo de nuestro mercado de capitales. A este nuevo fondo en dólares de la familia Pionero podrán acceder los inversores calificados”, señaló Mateo Brito, presidente de Macro Fondos. Agregó que el Banco quiere atender una demanda de clientes que acumularon amortizaciones de bonos, cupones o que realizaron ganancias de acciones. “Queremos completar la oferta de nuestros productos; somos el primer banco que lo tiene, y además podemos darlos al amparo del articulo 7bis, que regula los inversores calificados, y que también habilita a exenciones de Ganancias a la rentabilidad de los bonos; se trata de poder ofrecer herramientas del exterior en vehículos locales”, destacó Brito. Para poder ofrecer ese atractivo, la gestora trabajó junto con la CNV en la constitución del vehículo de inversión. Según Brito, el objetivo es brindar “alternativas a nivel global dentro del mercado de capitales argentino, con las ventajas de estar en un fondo local”. Macro Fondos ocupa el cuarto lugar dentro de la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI), con un patrimonio administrado cercano a los $6 billones. Con este lanzamiento, la familia Pionero alcanza 37 variantes de fondos, que abarcan opciones de Money Market, Renta Fija, Renta Variable y fondos mixtos. El Macro destacó que la oferta de este fondo permitirá: “En MFS nos complace acompañar a Banco Macro y formar parte de este programa innovador, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado de capitales para los inversores argentinos”, afirmó Stephan Von Hartenstein, director para América Latina de MFS.