Un intendente de una localidad "mileísta" cargó contra Caputo: "Es fácil hablar..."

Después de las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, contra los intendentes a los que acusó de "estafar a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con las prestaciones que brindan", un jefe comunal del interior cordobés salió a responderle con una carta.

" Hablar desde Capital sin tener contacto con los abuelos que no pueden comprar sus medicamentos, las madres que no pueden alimentar a sus hijos o los trabajadores que no pueden pagar el transporte ", señaló Marcos Torres, el titular del Ejecutivo de Alta Gracia, quien hoy tomó el turno de responderle al ministro tal como lo vienen haciendo sus pares del conurbano bonaerense.

Ayer por la mañana, los gobernadores del Centro, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, reclamaron que el Gobierno nacional avance en la baja de las retenciones agropecuarias y hablaron de la situación actual campo, a la que calificaron de cercana al quebranto.

Por la tarde, el titular del Palacio de Hacienda les respondió: "Estimados, en caso de que no haya quedado claro, este Gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal".

Sin embargo, Caputo atacó a las provincias acusándolas de no bajar las alícuotas de Ingresos Brutos y a los intendentes los señaló como "estafadores".

Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos... — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 21, 2025

La declaración del ministro es una más de una extensa lista que se inició a mediados de 2024 y que se viene expandiendo mes tras mes, tensionando la relación con los intendentes, en especial, con los peronistas del Conurbano.

Antes de referirse al tema de los impuestos, la carta del dirigente cordobés afirma que el enfoque "macroeconómico" que aplica Caputo "puede ser válido en términos de estabilidad, pero deja de lado el impacto que tiene sobre los argentinos (...) que necesitan servicios básicos" .

"Mientras la Nación busca el déficit cero, los municipios debemos asumir tareas que históricamente correspondieron al Gobierno nacional: desde sostener sistemas educativos y de salud, hasta garantizar obras de infraestructura básica que ustedes dejaron de financiar ", apuntó Torre, dirigente cercano al delasotismo.

Reducir tasas municipales como usted sugiere Ministro @LuisCaputoAr, implicaría dejar de prestar servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles o la provisión de transporte público accesible. pic.twitter.com/pM6llm25sP — Marcos Torres (@mtorreslima) January 22, 2025

En ese sentido, el jefe comunal de un distrito en el que Javier Milei ganó el balotaje por arriba del 70%, señaló que bajar las tasas "implicaría dejar de prestar servicios como la recolección de residuos, el mantenimiento de las calles o la provisión de transporte público accesible".

"Esto no sólo sería irresponsable, sino una traición a nuestros vecinos, que eligieron gobiernos locales para solucionar sus problemas, no para evadirlos", añadió. Además, indicó que "la caída de la pobreza" de la que se enorgullece Caputo no coincide con "la realidad". "No hay Excel que reemplace el deber de estar al lado de los que más nos necesitan", concluyó.