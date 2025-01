Llaryora, Pullaro y Frigerio dijeron cuál es el próximo impuesto "que debe bajar" Milei

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , recibió a sus pares de Córdoba y Entre Ríos, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio , para analizar la situación de la agroindustria, marcar los desafíos y trabajar sobre las políticas que pueden ayudar a mejorar la situación actual que calificaron de cercana al quebranto.

Aunque de diversa procedencia ideológica, los mandatarios de las provincias del "centro", mantienen diálogo fluido y durante el año 2024 se mostraron juntos en varias oportunidades, siempre cercanos a los productores del Campo.

En el marco de la Junta de Gobernadores, el actual presidente pro témpore del bloque, el radical Pullaro, recibió este martes en Rosario a sus pares y fue el primero en señalar la necesidad de una rebaja de impuestos al agro: "En función de la baja de impuestos que se ha comprometido a llevar adelante el presidente Javier Milei, el próximo impuesto que debe bajar el Gobierno nacional tiene que estar directamente asociado al campo y tienen que ser las retenciones ".

"El campo en este momento no puede más -agregó-. Se tiene que dimensionar que si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir. El impacto de las retenciones es tal que la Región Centro aporta el 70% de lo que recauda el gobierno nacional por ese tributo. Estas tres provincias son las que más producen en la República Argentina", añadió.

En ese marco, el gobernador de Santa Fe dijo que " el productor agropecuario no se lleva la plata afuera, sino que invierte en tecnología, maquinaria y en la rueda de la economía y en este momento no da más ".

Pullaro jugó de Local con sus socios de la región centro

Pullaro estimó que en los últimos 6 años la provincia de Santa Fe aportó 22.000 cosechadoras y 150.000 tractores por las retenciones al Gobierno nacional.

Además dijo que la presión fiscal que genera su provincia a los productores "es sumamente baja" ya que, "en materia de impuesto inmobiliario rural, recaudó 14 millones de dólares solamente y puso en políticas al campo y a los sectores productos 343 millones de dólares. Es decir, más de 22 veces más".

Asimismo, cada una de las provincias de la Región Centro tomó el compromiso de invertir el 100% de los recursos que vienen del campo en infraestructura rural.

Por su parte, Llaryora afirmó que hay que "reaccionar antes de que sea tarde".

"Tenemos que entender que el campo ha ayudado todos estos años a la Argentina, ha colaborado con el país. Pero hoy las condiciones internacionales, climáticas y financieras hacen que el campo no pueda más, y hace que el campo, si no tenemos un clima favorable, muchos de nuestros productores se fundan . Entonces las medidas que estamos tomando nosotros no son suficientes para salir de esta crisis porque no tenemos más medidas, porque la mayor parte son las retenciones", destacó.