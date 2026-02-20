La Tarifa Social Federal es un descuento del 55% en el valor del pasaje de transporte público (colectivos, trenes y subtes) que se aplica a través de la tarjeta SUBE en las localidades donde el sistema se encuentra vigente. Este beneficio se gestiona de manera gratuita y requiere que el usuario pertenezca a alguno de los grupos de beneficiarios establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El beneficio está habilitado para personas que integran los grupos de seguridad social y programas de empleo estatales. Los beneficiarios actuales son: Para gestionar la Tarifa Social, el interesado debe cumplir con tres condiciones operativas previas: Una vez finalizada la gestión, el beneficio debe activarse físicamente para que el descuento se aplique al apoyar la tarjeta en el transporte ya sea en terminales de autoservicio o en la aplicación SUBE en teléfonos con sistema NFC.