Viajar en colectivo será más caro a partir de abril. La Secretaría de Transporte confirmó un nuevo ajuste en el cuadro tarifario que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios del AMBA. Habrá una suba promedio del 5%, basada en la inflación de febrero más un adicional del 2%. El nuevo esquema varía según el kilometraje recorrido y, principalmente, según si el usuario tiene su tarjeta SUBE registrada. Si ya registraste tu tarjeta, estos son los valores: Quienes no hayan realizado el trámite de registro pagarán un recargo: Para los recorridos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el esquema se ajusta de la siguiente manera: El Subte también actualiza sus valores. Recordá que se mantiene el sistema de escala de descuentos por cantidad de viajes realizados al mes.