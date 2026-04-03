Desde el 1 de noviembre de 2024, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) implementó modificaciones en los criterios de acceso al subsidio destinado a personas desempleadas mayores de 52 años. Estas reformas buscaron adaptar las prestaciones a las realidades actuales del mercado laboral y, por ende, garantizar una protección más eficaz para este colectivo. El cambio en los requisitos ha generado dudas entre los beneficiarios, ya que las condiciones para acceder a la ayuda han sido revisadas. A pesar de que esta prestación sigue siendo una de las más importantes para los desempleados mayores de 52 años, es clave conocer las nuevas reglas establecidas por el SEPE. Las actualizaciones en los criterios de elegibilidad para el subsidio para mayores de 52 años mantienen la edad mínima en los 52 años o más en la fecha de solicitud. Es necesario estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial. Se debe estar inscrito y mantener la inscripción durante todo el período de percepción del subsidio, y se requerirá haber cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de la vida laboral. Es imprescindible cumplir con los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, excepto la edad, lo que implica haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los últimos quince años. Los ingresos mensuales no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluyendo las pagas extraordinarias. En 2026, esta cantidad está fijada en 1221 euros al mes. Además, para acceder a este subsidio, es fundamental haber agotado la prestación contributiva por desempleo después del 1 de noviembre de 2024 o acreditar una situación legal de desempleo a partir de esa fecha, siempre que se hayan cotizado más de 90 días. Obviando el subsidio que aquí hemos detallado, los mayores de 52 años desempleados pueden aspirar a otras ayudas en función de su situación personal y económica: Renta Activa de Inserción (RAI): destinada a personas que hayan estado mucho tiempo desempleadas, tengan cargas familiares y no superen unos umbrales mínimos de renta.Ingreso Mínimo Vital (IMV): protege a personas en situación de vulnerabilidad, si cumplen unos requisitos de renta. Prestación contributiva por desempleo: si un trabajador pierde su empleo y ha cotizado un mínimo de 360 días, puede cobrar esta prestación.Subsidio para víctimas de violencia de género y/o violencia sexual.Subsidio por agotamiento de la prestación contributiva por desempleo.