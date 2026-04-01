El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha implementado nuevas regulaciones que afectan a los trabajadores que solicitan el subsidio por desempleo y que han estado empleados en la empresa de un familiar. Los trabajadores que laboren en una empresa de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad podrían ver su solicitud de subsidio denegada. Esta medida, concebida para prevenir fraudes, tiene como objetivo asegurar que la relación laboral sea genuina y no una mera formalidad para acceder a beneficios económicos. La aplicación de estas normativas por parte del SEPE persigue el fortalecimiento de la integridad del sistema de subsidios, garantizando que los recursos se destinen a quienes realmente los requieren. Es esencial que los trabajadores estén al tanto de estas nuevas regulaciones para evitar contratiempos en sus solicitudes y asegurar que cumplan con los requisitos establecidos. La normativa establece que no se otorgará el subsidio por desempleo a los trabajadores que hayan laborado en la empresa de un familiar si conviven con el empleador y no hay pruebas claras de la relación laboral. Además, el SEPE ha dejado claro que si el trabajador forma parte de otro núcleo familiar o no convive con el familiar empleador, podría acceder al subsidio siempre que cumpla con los demás requisitos. Según el SEPE, es necesario demostrar que el vínculo entre ambas partes es realmente laboral y no solo una excusa para obtener el subsidio. Esto incluye aportar pruebas como el tiempo de cotización, el cambio de afiliación en la Seguridad Social y, sobre todo, la existencia de un trabajo efectivo. Una de las excepciones que contempla el SEPE se refiere a los jóvenes menores de 30 años que trabajen para sus progenitores autónomos. En este contexto, el joven puede ser contratado como trabajador por cuenta ajena; sin embargo, no cotizará por desempleo, lo que implica que no tendría derecho a este subsidio en caso de cesar en su empleo. A pesar de que la normativa puede parecer rígida, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, si el trabajador no convive con el familiar o si la empresa es una sociedad mercantil o laboral, el empleado tiene derecho al subsidio, siempre y cuando no tenga participación en el capital social de la empresa. Esta distinción es importante, ya que si la participación en el capital es significativa (50% o más), el trabajador no podría acceder a las prestaciones. Este enfoque, aunque pueda parecer severo, se justifica como un mecanismo para preservar el equilibrio en el sistema de prestaciones y evitar que se aproveche de él de manera indebida. Con esta nueva normativa, el SEPE ha reforzado su control sobre las situaciones en las que los trabajadores puedan estar vinculados a empresas familiares, buscando evitar situaciones fraudulentas. La entidad subraya que cada caso será evaluado individualmente para garantizar que la relación laboral sea legítima, incluyendo factores como la antigüedad en el puesto y la naturaleza del trabajo realizado.