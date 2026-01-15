Suben las categorías del monotributo: cómo quedan las escalas a partir de febrero de 2026

En esta noticia
En febrero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizará las escalas del monotributo. Estos valores fijarán los topes máximos de montos y valores que definen cada categoría de facturación anual.
La nueva actualización se ajusta a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada durante el segundo semestre de 2025 pasado, el cual fue de 14,3%. De esta manera, el porcentaje se aplicará a los topes de facturación de cada grupo, impactando en los ingresos mínimos y máximos permitidos.
Nuevas escalas del monotributo en febrero 2026
Con el aumento, el tope máximo facturación anual del monotributo pasará de $ 94.808.194 a más de $ 108 millones. Si bien ARCA todavía no dio las escalas oficiales, se espera que sean de esta manera:
- Categoría A: pasa de $ 8.992.597,87 a $ 10.278.539,37
- Categoría B: de $ 13.175.201,52 a $ 15.059.255,34
- Categoría C: de $ 18.473.166,15 a $ 21.114.828,91
- Categoría D: de $ 22.934.610,05 a $ 26.214.259,29
- Categoría E: de $ 26.977.793,60 a $ 30.835.618,08
- Categoría F: de $ 33.809.379,57 a $ 38.644.120,85
- Categoría G: $ 40.431.835,35 a $ 46.213.587,81
- Categoría H: $ 61.344.853,64 a $ 70.117.167,71
- Categoría I: $ 68.664.410,05 a $ 78.483.420,69
- Categoría J: $ 78.632.948,76 a $ 89.877.460,43
- Categoría K: $ 94.805.682,90 a $ 108.362.895,55.
Recategorización del monotributo: quiénes deberán hacerlo y cómo realizar el trámite
Al implementar las nuevas escalas, los monotributistas deberán observar si es necesario cambiar de categoría. Si deben hacer la recategorización, tienen un límite hasta el 5 de febrero y es una revisión obligatoria que se basa en los últimos 12 meses facturados.
En el caso de que los ingresos superen o queden por debajo de los límites establecidos, es necesario hacer el trámite. Para realizarlo, deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio de ARCA: acceder al Portal Monotributo con CUIT y clave fiscal.
- Iniciar el trámite: seleccionar la opción “Recategorizarme”, disponible en enero y julio.
- Revisar las escalas vigentes: el sistema muestra la categoría actual y sus topes. Es recomendable consultar “Escalas Vigentes” antes de continuar.
- Cargar los datos: informar la facturación de los últimos 12 meses y responder sobre local comercial y provincia de actividad. Con estos datos, el sistema sugiere una nueva categoría.
- Confirmar la recategorización: verificar la información y confirmar. Una vez finalizado el trámite, se puede imprimir la nueva credencial. El nuevo importe se paga a partir del mes siguiente.