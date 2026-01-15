En febrero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizará las escalas del monotributo. Estos valores fijarán los topes máximos de montos y valores que definen cada categoría de facturación anual.

La nueva actualización se ajusta a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada durante el segundo semestre de 2025 pasado, el cual fue de 14,3%. De esta manera, el porcentaje se aplicará a los topes de facturación de cada grupo, impactando en los ingresos mínimos y máximos permitidos.

Suben las categorías del monotributo: cómo quedan las escalas a partir de febrero de 2026

Nuevas escalas del monotributo en febrero 2026

Con el aumento, el tope máximo facturación anual del monotributo pasará de $ 94.808.194 a más de $ 108 millones. Si bien ARCA todavía no dio las escalas oficiales, se espera que sean de esta manera:

Categoría A: pasa de $ 8.992.597,87 a $ 10.278.539,37

Categoría B: de $ 13.175.201,52 a $ 15.059.255,34

Categoría C: de $ 18.473.166,15 a $ 21.114.828,91

Categoría D: de $ 22.934.610,05 a $ 26.214.259,29

Categoría E: de $ 26.977.793,60 a $ 30.835.618,08

Categoría F: de $ 33.809.379,57 a $ 38.644.120,85

Categoría G: $ 40.431.835,35 a $ 46.213.587,81

Categoría H: $ 61.344.853,64 a $ 70.117.167,71

Categoría I: $ 68.664.410,05 a $ 78.483.420,69

Categoría J: $ 78.632.948,76 a $ 89.877.460,43

Categoría K: $ 94.805.682,90 a $ 108.362.895,55.

Recategorización del monotributo: quiénes deberán hacerlo y cómo realizar el trámite

Al implementar las nuevas escalas, los monotributistas deberán observar si es necesario cambiar de categoría. Si deben hacer la recategorización, tienen un límite hasta el 5 de febrero y es una revisión obligatoria que se basa en los últimos 12 meses facturados.

En el caso de que los ingresos superen o queden por debajo de los límites establecidos, es necesario hacer el trámite. Para realizarlo, deben seguir estos pasos: