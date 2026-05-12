La mejora de los salarios de las Fuerzas Armadas en España se ha convertido en uno de los debates más sensibles dentro de la política de defensa. Tras años de incrementos considerados insuficientes por el personal militar, el Ejecutivo ha confirmado que trabaja en una actualización retributiva con horizonte en 2026, en un intento por corregir el desfase acumulado frente al coste de vida. La medida, aún en fase de definición, afecta a miles de efectivos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Aunque no hay cifras cerradas, el Ministerio de Defensa ha reconocido que el objetivo es lograr un aumento salarial estructural, que vaya más allá de subidas puntuales y tenga impacto real en las nóminas. El plan del Gobierno prevé un incremento progresivo de los salarios militares a partir de 2026. Según el documento, se busca implementar una mejora que contemple tanto el desempeño laboral como la antigüedad y las responsabilidades inherentes a cada puesto. Desde el ámbito de Defensa se enfatiza que el aumento no será de carácter lineal, sino que se enfocará en subsanar las más significativas disparidades retributivas existentes en las Fuerzas Armadas. Esto implica que ciertos perfiles podrían experimentar el impacto de manera anticipada respecto a otros, en función de su clasificación y complemento específico. Las organizaciones profesionales han considerado el anuncio como un primer avance, aunque advierten que el aspecto crucial residirá en la cuantía final y en que el aumento no se vea erosionado por la inflación. El propósito, recalcan, es restablecer el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años. La actualización salarial beneficiará a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, abarcando desde la tropa y marinería hasta los suboficiales y oficiales. Sin embargo, el efecto concreto variará de acuerdo con el empleo y el tipo de complemento que perciba cada militar. Uno de los aspectos centrales del debate se centra en los rangos más bajos, los cuales registran los salarios más limitados. En estos casos, las asociaciones demandan que el aumento sea lo suficientemente significativo como para asegurar condiciones de vida dignas y detener la migración de personal cualificado hacia el sector privado. Asimismo, se está evaluando la manera de integrar esta elevación en el sistema de complementos, con el objetivo de prevenir desequilibrios entre destinos o funciones análogas. El Ministerio de Defensa ha indicado que el diseño final aspirará a un reparto equilibrado y sostenible a lo largo del tiempo. El impulso a este aumento salarial se produce en un contexto de creciente presión por parte del personal militar y sus representantes. La disminución del poder adquisitivo, sumada a las exigencias del servicio, ha colocado la cuestión retributiva como un tema central en el debate político. Desde el Ejecutivo se admite que la situación actual carece de competitividad en comparación con otros cuerpos del Estado y el mercado laboral civil. En consecuencia, el incremento salarial se presenta como una medida indispensable para retener talento, asegurar la operatividad de las Fuerzas Armadas y elevar la moral de la tropa. A pesar de que las cifras definitivas aún no se han concretado, el compromiso del Gobierno es que la mejora retributiva se refleje en los próximos presupuestos y tenga efectos tangibles a partir de 2026. Las asociaciones militares, a su vez, continuarán presionando para que el anuncio se materialice en un aumento efectivo y suficiente de los salarios.