La Ciudad de Buenos Aires implementa un nuevo proyecto de movilidad y transporte público que conecta el sur y el norte de la ciudad. A partir de 2026, se iniciará la operación del Trambus T1, un sistema de transporte público 100% eléctrico que enlazará barrios estratégicos sin necesidad de atravesar el microcentro. Este nuevo ramal será el primero de una red de autobuses eléctricos que transitarán por carriles exclusivos, con el objetivo de ofrecer mayor accesibilidad y disminuir los tiempos de viaje. En esta fase inicial, el recorrido permitirá conectar de manera directa Nueva Pompeya con Aeroparque y la Costanera Norte. El objetivo primordial del Trambus consiste en reducir los tiempos de traslado y evitar transbordos innecesarios. Actualmente, numerosos recorridos entre el sur y el norte de la Ciudad superan los 90 minutos. Con la implementación de este nuevo sistema, el trayecto podría acortarse a menos de una hora, gracias a paradas espaciadas cada 500 metros y a una circulación más fluida. Durante los horarios pico, las unidades presentarán una frecuencia estimada de cuatro minutos, lo que permitirá atender una considerable demanda de pasajeros y mejorar la regularidad del servicio. El proyecto también contempla la construcción de más de 70 paradas a lo largo del recorrido. En al menos 11 estaciones, habrá espacios para guardar bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos, integrando el transporte público con nuevas formas de movilidad urbana. De esta manera, el Trambus evitará el congestionado centro porteño y ofrecerá una alternativa directa para miles de pasajeros diarios. El recorrido atravesará ocho barrios porteños: El Trambus T1 no solo mejorará la movilidad entre el sur y el norte de la Ciudad, sino que también contribuirá a la reducción de la huella de carbono. Con su sistema 100% eléctrico, se espera que el nuevo transporte público disminuya la contaminación ambiental, promoviendo un estilo de vida más sostenible para los porteños. La implementación de semáforos inteligentes con “onda verde” optimizará el flujo del Trambus, garantizando un viaje más rápido y eficiente. Este avance en la infraestructura de transporte público se alinea con las tendencias globales hacia ciudades más limpias y conectadas, beneficiando a miles de usuarios diariamente.