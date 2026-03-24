El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a caer en marzo y acumuló su cuarto mes consecutivo en baja, en un contexto de deterioro sostenido en la percepción pública sobre la gestión. Según el relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 2,30 puntos, con una caída de 3,5% respecto de febrero y de 4,9% en términos interanuales. El dato marca una profundización de la tendencia descendente que se inició a fines de 2025. En lo que va del año, el índice ya había retrocedido en enero (-2,8%) y febrero (-0,6%), y con el resultado de marzo acumula una contracción de 6,5% desde diciembre. De esta manera, se consolida una secuencia de cuatro meses consecutivos de caída si se considera el arrastre desde el cierre del año pasado. Pese a este retroceso, el nivel de confianza actual se mantiene por encima del registrado en la gestión de Alberto Fernández para igual período, aunque se ubica prácticamente en línea con los valores observados durante el gobierno de Mauricio Macri. El promedio de la administración de Javier Milei descendió a 2,43 puntos, el nivel más bajo desde el inicio del mandato. El deterioro de marzo fue generalizado: cuatro de los cinco componentes del índice registraron caídas. Las mayores bajas se dieron en la evaluación general del gobierno (-9,2%) y en la percepción sobre la preocupación por el interés general (-6,0%). En contraste, la eficiencia fue el único subíndice que mostró una mejora mensual (+3,9%). El informe también muestra diferencias marcadas entre segmentos. La confianza es más alta entre los hombres (2,60 puntos) que entre las mujeres (1,93), ampliando la brecha de género. Por edad, el grupo de 30 a 49 años lidera la valoración, mientras que los jóvenes de 18 a 29 años registraron la caída más pronunciada del mes. En términos geográficos, el interior del país continúa exhibiendo los niveles más altos de confianza, mientras que el Gran Buenos Aires muestra el mayor deterioro. Además, las expectativas económicas siguen siendo un factor determinante: quienes creen que la situación mejorará en el próximo año presentan niveles de confianza significativamente más elevados que aquellos que anticipan un empeoramiento. Encuesta: realizada por Poliarquía Consultores. Universo: población general mayor de 18 años, residente en ciudades de más de 10.000 habitantes. Tipo de encuesta: telefónica. Características de la muestra: aleatoria, polietápica, estratificada por zonas para la selección de las características y números telefónicos. Selección de los entrevistados en base a cuotas de sexo y edad. Tamaño de la muestra: 1000 casos en treinta y nueve localidades de todo el país. Error estándar del ICG para el total de la muestra: ±0,07. Intervalo de confianza del ICG (95%): 2,17 – 2,43. Fechas del trabajo de campo: entre el 4 y el 13 de marzo de 2026.