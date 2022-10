Sorpresa en la carrera presidencial al 2023: una encuesta ubica tercero al kirchnerismo

Las elecciones presidenciales de 2023 ya están en la mira de las principales fuerzas políticas argentinas, y por esto los principales líderes de cada coalición se comienzan a disputar puertas adentro qué lugares ocuparán en las listas. En este contexto, una encuesta mostró un dato negativo para las pretensiones del kirchnerismo: estaría tercero en la intención de voto.

El actual presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, son los líderes de los tres principales partidos del Frente de Todos, que según la consultora Giacobbe saldría tercero si los comicios se realizaran ahora.

Según este informe, Juntos por el Cambio sería elegido por el 32,8% de los votantes. Mientras que la sorpresa la daría Javier Milei y La Libertad Avanza, con un 23,6% que dejaría al kirchnerismo en el último lugar del podio y por fuera de un eventual balotaje con tan solo 15,5% de intención de voto.

Por su parte el peronismo no kirchnerista y la izquierda no llegarían al 10% sumados, pero en los resultados del estudio se ve que aún muchos de los consultados no determinaron su voto a un año de las elecciones generales: el 21% se encuentra indeciso.

El informe de Giacobbe también realizó otras consultas a los 2500 participantes del estudio, que se realizó entre el 6 y el 10 de octubre y posee un margen de error del 2%. Una de las que se destaca es qué emoción les produce la situación actual de la Argentina, a lo que la mayoría respondió: tristeza.

Dentro del sondeo también se consultó sobre la imagen que se tenía de los principales políticos argentinos, sobre los que están en carrera para gobernar el país el próximo año. Este apartado lo lidera Patricia Bullrich, con una visión positiva por parte de la sociedad de 39,9%.

Los que la siguen son Javier Milei, con el 33,6%, Mauricio Macri no alcanza el 30% y dentro de la coalición opositora lo sigue Horacio Rodríguez Larreta, aunque apenas supera el 20%.

Entre los políticos oficialistas la mejor imagen positiva la tiene Cristina Kirchner, con un 18,8%; mientras que Alberto Fernández y Sergio Massa quedaron muy lejos y últimos: tienen 8,6 y 8% respectivamente. Al ministro, el 66,6% de los encuestados aseguró que nunca lo votaría.