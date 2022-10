Mauricio Macri presentó su libro, aseguró que "ningún progre nos puede correr" y explicó por qué Juntos debe volver al Gobierno

El expresidente Mauricio Macri presentó su libro titulado "Para qué", que salió al mercado el pasado 18 de octubre, en la Rural. A la presentación estaban invitadas más de 1500 personalidades de la política, empresarios y deportistas, entre los asistentes estuvieron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Junto a su exministro de Cultura Pablo Avelluto, quien compaginó el texto, repasó los principales capítulos de su vida personal y de su camino en la política que lo llevó a convertirse en presidente de 2015 a 2019. Además, en un guiño a los "halcones del PRO" y principales dirigentes de su espació se mostró contento al verlos "juntos".

En "Para qué" Macri adelantó cuál debería ser el rumbo de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 2023. Macri llegó al escenario acompañado de Juliana Awada y con un clásico de ACDC de fondo. El expresidente recibió una ovación de los presentes que no dejaron de grabar su llegada en ningún momento y lo alentaron al grito de "vamos Mauricio".



Macri atinó a tirarles un beso desde el escenario. Su libro se posicionó en poco tiempo en el primer lugar de los más vendidas en las librerías desde que salió al mercado. " Muchas gracias por acompañarme una vez más en un día especial, este libro tiene muchas connotaciones ", expresó y agregó que "ojalá puedan tratar de leerlo, al igual que el anterior puse todo el corazón".

Además, se hizo eco de la victoria de Boca y aprovechó para chicanear a los presentes: "Hoy tengo que agradecerles a los hinchas de Racing que vinieron, debió ser una tarde muy difícil. Fue un canto a la esperanza lo que hicieron River e Independiente" de no "traicionar nuestros valores".

Avelluto le consultó a Macri cómo fue el proceso de comenzar a escribir el libro: "Fue un proceso dinámico. Empezás a pensar un montón de cosas y acomodarlas, y a entender por qué hiciste las cosas que hiciste. Esto tiene que ver con mucho de los que están acá y son parte del sueño, y poder transmitirlo, que termina en lo que muchos llaman 'bajada de línea'".

"Somos el cambio o no somos nada, no es un slogan y necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer . Las ideas equivocadas se han impregnado en un sector de la sociedad y no las defienden", expresó.

Felicitaciones @mauriciomacri por tu nuevo libro. Tu experiencia y tus palabras nos llevan siempre a reflexionar en las motivaciones que tenemos para transformar la argentina. Somos millones de argentinos los que sabemos que otro país es posible. pic.twitter.com/wn8RwANVAE — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) October 25, 2022

"Si tenés claro el para qué, va a ayudar a que todo esto se acomode y podamos cambiar la historia. Cuando pensamos que somos el único país que tenía un digito de pobreza en el 83 y voy vamos camino al 50%, no defendamos estas ideas, vamos con algo nuevo", en referencia a la gestión actual de Alberto Fernández.

Muchísimos dirigentes nacimos del liderazgo de @mauriciomacri.



De su "¿Para qué?" nació la vocación del cambio. pic.twitter.com/5QNUWG9rzr — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 24, 2022

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo presente a través de un video: "Siempre espontáneo, alegre, ni las mayores dificultades políticas le quitan la alegría. El equipo que lo rodea constituye un gran equipo para la democracia latinoamericana". No fue la única personalidad destacada en aparecer en ese formato, también estuvieron Vidal, Bullrich, Rodríguez Larreta, entre otros.

¿De qué trata el libro de Mauricio Macri?

"Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, no se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestro para qué", señala la contratapa del libro del exmandatario.

Y agrega: "Este libro trata sobre ese misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi vieja personas y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad, y, sobre todo, para qué cambiar un país".

Felicitaciones @MauricioMacri por tu nuevo libro, "Para qué". Como dijiste al cerrar tu presentación: "O somos el cambio, o no somos nada". pic.twitter.com/sZzT2CaxvX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 24, 2022

Qué dijo Mauricio Macri en la presentación de su libro

"El populismo lo inventamos en la Argentina hace muchas décadas y capaz lo sacamos primero. Hoy el populismo es una amenaza global y tiene un relato potente. Nos ha hecho daño durante muchas décadas y los argentinos estamos despertando", afirmó esta tarde.

También recordó un episodio: "No sé por qué dijeron que le eché la culpa a la gente", en referencia a la conferencia de prensa que brindó al día siguiente de las PASO 2019 donde su rival electoral fue el actual presidente. "Todo cambia muy rápido, el 2023 no va a tener que ver nada con el 2015", vaticinó sobre el escenario electoral del próximo año.

Juntos por el Cambio en 2023

"Los que somos dirigentes tenemos que lograr volver a compartir la complejidad de las cosas con la gente. Una de las razones por las que hemos fracasado es porque elegimos a los salvadores", explicó y destacó que el "desafío va a ser enorme" y comparó a la Argentina con los sucesos recientes en Inglaterra.

Y afirmó que "todo florecerá, pero hay que poner lo que hay que poner". Durante su exposición, varias personalidades expresaron su opinión y experiencias trabajando junto a Macri en del mundo deportivo.

Guillermo Barros Schelotto recordó: "En el error hubo un acierto. Me daba su punto de vista. Parecía como un padre, él siempre me decía 'soy tu hermano mayor', era otra perspectiva, iba por el plano más humano. Tengo ese recuerdo permanente de discutir los premios, siempre era un trato de no quererme comprar, era un trato humano y directo".

" Cuando me fui de Boca era el presidente, no estaba jugando y tenía la duda de seguir o no seguir, quería jugar y tenía la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos . Tenía el consejo de un padre, me hablaba de la parte humana que era mucho más importante que todo, lo otro lo podés negociar. El siempre -no voy a decir que acertó- siempre tuvo una buena perspectiva", enfatizó Barros Schelotto.

El secuestro de Mauricio Macri

La introducción del libro empieza con el secuestro. "Después de las primeras horas estaba shockeado por la paliza que me dieron para tirarme en ese cajón y llevarme al lugar del secuestro, hasta que dije ' si yo salgo de acá es como volver a nacer, empiezo todo devuelta ' porque mi anterior vida la perdí".

Recordó que estuvo 14 días encadenado en una caja y tirado en el piso, según él tenía "muy poco que hacer" y entonces empezó "a entender cosas" y que le "iban cayendo fichas".

Entendió "la fragilidad de la vida. Estoy bien, no tomé ninguna de las pastillas que me dejaron para dormir y dentro mío surgió alguien que no conocía. Uno tiene una resiliencia que no conoce. Si yo vivo busco mi propio camino, no voy a seguir trabajando con mi padre , es mucho más importante ser que tener. Yo tenía que encontrar dónde estaba mi 'para qué', el secuestrador bueno venía a charlar cuando era de noche y charlamos de hombres y mujeres. Me dijo que era hincha de Boca y mi sueño era ser presidente de Boca".

Sobre su labor docente remarcó que a sus estudiantes les enseña a "no aceptar el camino dado". En cuanto a su gestión en Boca se refirió a las polémicas salidas, entre ellas las de Diego Maradona que para Macri fue "lo más doloroso".

A partir del 18 de octubre llega "Para qué", mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas las librerías! pic.twitter.com/r2WcBiGptG — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 5, 2022

Cromañón y el nacimiento del Pro

" Fue la confirmación de que veníamos para quedarnos y marcar algo distinto . Fue muy duro, habíamos perdido la elección, recomponernos fue dificilísimo. Santiago Estrada me vendió que podíamos poner muchas listas, pero la gente cómo se va a dar cuenta que somos la lista para el cambio. No tenía la capacidad de conducir", aseveró.

En esta línea, explicó que "aparecieron los padres, imagínate si vas a bailar y tu hijo no vuelve más. Estaban mal todos. La presión porque el sistema político nos decía que 'tienen que ser corporativos y no pueden juzgar a (Aníbal) Ibarra'".

Todos los expertos en política me decían "sos un pelotudo" porque "si se va Ibarra tenés a (Jorge) Telerman". Sin embargo, "desafíanos a la política, fue un momento fundacional. Acá nació una forma de hacer política que va a continuar", resaltó.

En camino a las elecciones 2023: ¿Cuál es la postura de Mauricio Macri?

"Lo más fuerte que vivimos fue la terrible inundación que tuvimos en la Ciudad, después de un día durísimo volvimos a la oficina y diste esa conferencia donde dijiste 'vamos a iniciar las obras' y dijiste que en los próximo cuatro años la Ciudad se iba a inundar", relató el jefe de Gobierno porteño actual, Rodríguez Larreta.

Durante la presentación de Macri estuvieron presentes varios dirigentes de Juntos por el Cambio y la mesa nacional: "Se los ve tan bien juntos, alguien los convenció de que competir era malo. Si queremos una sociedad competitiva, Juntos por el Cambio tiene que dar el ejemplo. Tenemos que competir con altura. Esta gente está dejando una bomba peor que en 2015".

Impecable @mauriciomacri en la presentación de su nuevo libro. Tengo la convicción y la certeza de que, con su liderazgo en @proargentina, vamos a cambiar la Provincia y el país. %uD83D%uDCAA pic.twitter.com/2FguAZTObw — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 24, 2022

"Estamos mejor, lo único que queríamos era parrar el autoritarismo. No había conciencia del daño del populismo. La gente quiere más cambio y más libertad. Todos empezamos a reconocer que el populismo en algo se te pegó, estoy convencido que este año va a ser muy importante en cristalizar ideas y valores, somos el cambio o no somos nada. La gente elegirá si quiere un cambio absoluto o un cambio con límites", argumentó.

Insistió en la privatización de aerolíneas argentina y se ofuscó al enumerar las políticas que se podrían haber realizado con el costo de su estatización: "Dónde mier.. están las prioridades, ningún progre nos puede correr, no me banco el discurso cínico". Y concluyó con "somos el cambio o no somos nada".