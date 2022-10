Milei confesó que lo quisieron ´valijear´ para que se baje de las elecciones: "Fue un político importante"

Luego de reconocer en una entrevista televisiva que llegó a rechazar una valija de 300 mil dólares para que no se presente a las Elecciones de 2021, el diputado Javier Milei (La Libertad Avanza) volvió a referirse el tema durante una nota en radio Rivadavia, aseguró que esa "fue la primera de tantas" y deslizó que provenían de parte "de un político importante" aunque no especificó el nombre.

"Cuando nos mostraron la valija con el dinero, con mi hermana (su asesora, Karina Milei) nos cagamos de la risa. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Le dije llevátelos, no me interesa", sostuvo en diálogo con Jonathan Viale y dijo que de ahí en más evitó "los distintos pedidos de reuniones con gente de ese círculo que quería evitar mi candidatura".

Consultado si pertenecía a un dirigente de Juntos por el Cambio, como llegó a trascender, el legislador liberal evitó responder: "No importa, porque lo importante es que estaba ahí eso y yo lo rechacé. Listo, ya está". Además, dijo que en la política argentina hay "cosas muy sucias", y especificó que "nunca pensó en bajar su candidatura" porque es una "cuestión de convicción".

Quien sí había dado más detalles sobre este tema fue Carlos Maslatón, el especialista de mercados y ex promotor de la campaña de Milei: "La valija fue cursada por 'Calaca' Roja Espert y por (Luis) Rosales a Milei, por cuenta y orden de Sombrilla Larreta, y fue física, llena de plata real, no se trató de una propuesta hipotética", afirmó y rescató que "Milei la rechazó in limine y desde entonces, febrero 2021, rompió para siempre con ambos".

MILEI: "VOY A DEJAR TERCERO AL KIRCHNERISMO" Y SU ELECCIÓN ENTRE MACRI O LARRETA

Milei también se refirió al escenario electoral de 2023 y desafió al oficialismo. "Quiero ser quien deje tercero al kirchnerismo y lo termine hablando políticamente", marcó. Por otro lado, aunque evitó confrontar, la mandó un mensaje a la oposición. "El candidato de Juntos por el Cambio no es mi problema, yo compito contra el que tenga que competir", afirmó.

Javier Milei no se mostró preocupado por quién será el candidato presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

En paralelo, dijo que "con (Mauricio) Macri habría una nueva Argentina definitivamente" y que "estuvo condicionado por los radicales y la Coalición Cívica" en su anterior gobierno. Por último, criticó que "con Larreta se aseguraría la vuelta del kirchnerismo", trató al jefe de Gobierno porteño como "un socialdemócrata con fuerte vocación de intervención" y dijo que "es la Agenda 2030 y todo lo que está mal".