Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Argentina. Foto: Shutterstock / El Cronista.

El próximo jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dará a conocer la cifra de inflación del mes de noviembre y los datos de las canastas básica familiar y total, con los que se determina qué porcentaje de la población logra cubrir sus necesidades primarias.

En ese sentido, es fundamental saber cómo evoluciona el ingreso y los gastos de la población.

Para la inflación, la última cifra que se conoce corresponde a octubre, cuando se ubicó en 2,3%.

¿Cuánto necesita una familia para ser clase media?

La canasta básica total (CBT), además de alimentos, incluye varios gastos del hogar, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que define la “línea de pobreza”. Según los últimos datos oficiales, este indicador subió 3,1% en octubre respecto al mes anterior, es decir, que aumentó por encima de la inflación de ese periodo.

Así, una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $ 1.213.799 para no ser pobre. Ese mismo hogar, formado por dos adultos y dos menores, requirió $ 544.304 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia.

Por último, un hogar de cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 1.276.649 para no caer en la pobreza y $ 572.488 para no ser parte del listado de indigentes.

Cuánto necesita una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

También hay expectativa por el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que se lo dará a conocer el próximo miércoles 10 de diciembre.

Para ser considerada una familia de clase media en CABA es necesario tener un ingreso familiar total y mensual de al menos 1,25 veces la Canasta Básica Total y no alcanzar 4 veces la CBT del Sistema de Canastas de Consumo.

Este monto corresponde a una familia compuesta por una mujer y un varón de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

Según el último dato, que corresponde al mes de octubre, se estimó que una familia tipo propietaria necesita ganar al menos $ 2.036.155 para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Los hogares que ganen más de $ 6.515.698 forman parte del grupo de los “acomodados”. Es importante considerar que el informe no tiene en cuenta para sus cifras de gastos mensuales el costo del alquiler de una casa o departamento, en el que incurre poco más de un tercio de los hogares que viven en la ciudad de Buenos Aires.