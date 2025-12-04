Argentina presenta sus aviones F-16 para potenciar las Fuerzas Armadas: cuándo y cómo será el evento. Foto: Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa confirmó la llegada de los aviones F-16 al país este viernes. Parte del lote adquirido a Dinamarca comenzará a operar en la Argentina y, como presentación oficial, realizará un sobrevuelo especial que podrá observarse desde distintos puntos de Buenos Aires. El despliegue, que incluye un recorrido sobre áreas emblemáticas, generó expectativa tanto entre especialistas como entre el público general.

Los F-16, cuyo arribo se concreta tras el proceso de compra acordado por el Gobierno, tendrán una primera actividad pública con un vuelo rasante programado para este domingo. El operativo incluirá una salida desde la base de Río Cuarto y un trayecto que atravesará sectores centrales de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido: día, horario y zonas para verlos

El sobrevuelo se realizará el domingo 7 de diciembre, iniciando su recorrido en Córdoba y, tras cruzar distintas localidades, ingresará al Área Metropolitana para completar el itinerario sobre puntos icónicos de la capital.

Entre los lugares desde donde podrá observarse el paso de los F-16 se encuentran:

La Avenida 9 de Julio.

El entorno de la Casa Rosada.

El microcentro porteño.

Sectores cercanos al Obelisco

El horario podría ajustarse por cuestiones climáticas o por la coordinación aérea del operativo, aunque se estima que será entre las 8:00 y las 8:45. Por eso, las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales para obtener actualizaciones.

Una incorporación estratégica para la Fuerza Aérea

El paquete adquirido incluye aeronaves modernizadas y equipadas para reforzar la capacidad de defensa aérea. Los F-16 reemplazarán sistemas que hayan cumplido con su vida útil y elevarán el estándar tecnológico de la flota, señalaron desde el ámbito castrense.

Su primera aparición pública busca mostrar la operatividad de las unidades tras el proceso de traslado y adaptación. Se trata de un hito para la Fuerza Aérea, que llevaba años con posibilidades limitadas de renovación de material.

Aunque la actividad central será el sobrevuelo, las autoridades mantienen en reserva aspectos técnicos del despliegue, como maniobras, altitudes esperadas o la duración total del recorrido. Tampoco se informó cuántas aeronaves participarán en la presentación.

Si bien los F-16 permiten vuelos a baja altura y maniobras de exhibición, las fuentes consultadas remarcan que se tratará de un operativo controlado, con protocolos estrictos de seguridad propios de una demostración militar.

Recomendaciones para seguir el evento

Para quienes quieran observar el paso de los aviones, se sugiere:

Elegir espacios abiertos con buena visual hacia el cielo.

Llegar con anticipación por el movimiento de público esperado.

Consultar los canales oficiales del Gobierno y del Ministerio de Defensa ante posibles cambios.

El sobrevuelo, que entrelaza interés técnico, político y simbólico, marcará la primera oportunidad para ver en acción a la nueva flota incorporada por el país.