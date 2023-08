Sergio Massa viajará a EE.UU. para cerrar los desembolsos del FMI: los detalles del acuerdo

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington para terminar de cerrar y anunciar el desembolso que está previsto apruebe el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su próxima reunión.

Según confirmaron a El Cronista fuentes de Economía, el candidato a presidente estará en los Estados Unidos martes y miércoles , para luego volver a la Argentina.

No se trataría un viaje previsto para negociar términos , ya que esto ya fue cerrado días atrás, sino que sería una visita más bien protocolar y con el objetivo central de formar parte del anuncio del desembolso.

Si bien todavía no se anunció de cuánto sería monto que recibirá la Argentina, la expectativa del Gobierno es que se alcancen los u$s 10.750, algo más de los u$s 10.000 millones que se preveían originalmente.

También se espera la confirmación respecto de cuánto llegará este préstamo, aunque se estima que será en dos tramos: el primero casi de aplicación inmediata, y el segundo en noviembre.

De cumplirse este cronograma, llegarían al Banco Central cerca de u$s 8000 millones, algo que incluso podría ocurrir el mismo miércoles 23. Para noviembre quedarían los u$s 2750 millones restantes.