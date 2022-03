Sergio Massa: "Trabajo para que Argentina tenga un puente de salida para el crecimiento"

Sergio Massa baja la vista al celular y levanta los ojos hacia los televisores de su despacho. Lo llama el Presidente y funcionarios de todo el gabinete. Intercambia mensajes con diputados de todos los bloques, oficialismo y oposición. Y sigue por DTV la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara baja. Lo desvela asegurar esta misma semana la media sanción del proyecto que ratifica el acuerdo con el FMI. "Voy a trabajar para que el acuerdo salga", prometió. En una entrevista exclusiva con El Cronista en medio del debate por la ratificación del entendimiento con el organismo internacional, admitió los "matices" que expresa la vicepresidenta Cristina Fernández con el acuerdo, aunque minimizó las diferencias dentro del oficialismo y se mostró confiado en que el Congreso validará lo convenido por el Gobierno con FMI.

-¿El Congreso va a apoyar la renegociación con el Fondo?

-Voy a trabajar para que el acuerdo salga y para que Argentina tenga un puente de salida para el crecimiento y no un puente de entrada al default. Después cada diputado tiene su individualidad, cada uno tiene su opinión. Respeto todas las opiniones porque además es mi obligación como presidente de la Cámara respetar todas las opiniones. Pero tengo que trabajar con compromiso para darle al Presidente y al Gobierno esta herramienta.

-En comisión Guzmán dijo que el Presidente hizo "un esfuerzo patriótico". ¿En el Frente de Todos hacen el mismo esfuerzo?

-Lo primero que me parece que hay que entender es que el esfuerzo patriótico es alrededor de un problema muy serio que trae la Argentina que es la restricción en balanza comercial y que tiene que tener un abordaje de una solución definitiva. Argentina hace 40 años que recurrentemente entra en crisis de faltantes de dólares y recurre al endeudamiento centralmente porque exporta a 650 dólares la tonelada e importa a 1300 dólares la tonelada. Y esa diferencia que básicamente es porque tenemos exportaciones más primarizadas o con menor valor agregado e importaciones con mayor valor agregado son una restricción histórica y enorme para la Argentina. Hay que resolver este problema que cuando ganamos la elección sabíamos que había que resolverlo. Pero hay que encarar la solución de fondo que es la Ley de Agroindustria, la Ley Automotriz, la Ley de Hidrocarburos. Aquellas leyes que de alguna manera nos van a poner motores de aumento en el valor agregado de las exportaciones, y de aumento de inversión de la construcción, para garantizar que Argentina no solamente empiece a superar este problema que representa la deuda sino que además empiece a salir de esta restricción histórica que representa tener exportaciones más baratas que las importaciones.

-¿Llegó tarde el acuerdo?

-Desde el punto de vista personal me hubiera gustado que este tema lo discutiéramos el año pasado. Pero llegó cuando llegó, cuando el equipo económico y el staff del Fondo se pusieron de acuerdo en una carta de intención.

- El Presidente y Guzmán repiten que es el mejor acuerdo posible. ¿Se puede modificar en el Congreso? ¿Es el mejor acuerdo posible?

-Es un contrato de partes entre el Fondo y la Argentina. No es opinable. En todo caso después para cumplir los compromisos que Argentina asume, el Gobierno tendrá una discusión hacia adentro de cuáles son las mejores medidas. No es que el Fondo toma el Gobierno y decide cuáles son las medidas que toma cada ministerio. El Fondo establece un marco y sobre ese marco lo que hacemos es ver cuáles son las mejores medidas para garantizar el cumplimiento de los compromisos con los ciudadanos, porque Argentina todavía tiene más de 40 puntos de pobreza, tenemos que incluir en el mercado de trabajo, porque si no derrotamos la inflación no tenemos futuro. Es clave entender que nuestro principal objetivo este año es empezar a recorrer el camino para derrotar la inflación porque sino no tenemos futuro como país. Entonces sobre el marco conceptual del compromiso entre Argentina y el Fondo, como Gobierno tenemos que tomar las mejores medidas para cumplir con las metas y objetivos que se asumen. Quizás la principal meta tiene que ver con el recorte de déficit que este año es importante, en especial porque el Estado no va a tener los ingresos del año pasado por el impuesto a las grandes fortunas. El compromiso del Frente de Todos en la campaña del 2019 fue construir una Argentina con equilibrio fiscal, superávit comercial, cambio competitivo, acumulación de reservas e inclusión. Esos fueron los cinco puntos sobre los que planteamos el paradigma del desarrollo del Gobierno. Tenemos que recorrer ese sendero cuidando que no afecte los programas sociales, la inversión en educación, la inversión en ciencia y tecnología y la inversión de capital que es la inversión en obras para el desarrollo. Con esas cuatro prioridades se pueden cumplir los objetivos siempre teniendo en cuenta que el parámetro sobre el cual planteamos estos paradigmas iniciales son los que en algún momento le permitieron a la Argentina, allá por el 2003, 2004, 2005, tener los mejores momentos desde el punto de vista de desarrollo económico y desarrollo social.

- ¿Descarta cualquier alternativa de un ajuste?

-La oposición critica el programa porque no tiene ni ajustes fuertes ni reformas estructurales. Creo que en todo caso es la virtud del Presidente a la hora de negociar.

-Pero también en algunos sectores de izquierda o del kirchnerismo dicen que sí es un ajuste...

-Cuando uno mira el nivel de inversión de capital y se sostiene, el nivel de inversión en educación y en ciencia y tecnología y crece el nivel de inversión social y también se mantiene lo que se ve claramente es que hay un sendero que mantiene la misma lógica que traía el Gobierno. La diferencia en todo caso es que hay que usar herramientas distintas a las que usamos el año pasado a la hora de encarar la suma de inversión pública más inversión privada.

-¿Lo dice por el fin de los planes sociales?

-No. En el caso de los planes yo tengo una posición clara desde el primer día. Tenemos que transformar los planes sociales en trabajo porque el plan social es una herramienta que sirve para la emergencia pero cuando lo transformás en permanente cristaliza la pobreza y de alguna manera la idea de abandono de aquel que siente que la dignidad se la da un trabajo. El objetivo tiene que ser el de promover trabajo formal, registrado. Muchos de los que tienen planes trabajan pero el trabajo en la Argentina que de alguna manera dignifica es el formal, en blanco, registrado, con obra social, con aporte jubilatorio.

-Pero eso es un proceso. Si uno ve lo que viene haciendo el Ministerio de Trabajo con la reconversión del Potenciar Trabajo falta bastante. Entonces, mientras tanto, ¿Qué se hace para contener? La situación social es complicada.

-Sostener consumo porque es uno de los motores de la economía argentina. El mayor deterioro entre el 2018 y la pandemia es la caída del poder adquisitivo del salario, más de veinte puntos, y la caída del poder adquisitivo del ingreso, aún del informal, 19 puntos. Entonces, sostener consumo y mejorar inversión y exportaciones. Consumo, inversión y exportación son las tres turbinas que tiene la Argentina para sostener un funcionamiento económico razonable.

-En ese esquema ¿qué imagina va a pasar con el esquema de tarifas?

-Me parece que la solución que se ha planteado es por un lado la segmentación, aquel que más puede, más paga...

-¿Cómo sabemos quién es el que más puede?

-La AFIP tiene que compartir la base de datos con Energía y de alguna manera define quiénes son, en términos de poder adquisitivo, las capacidades de cada uno. El que más puede es el que mayor esfuerzo tiene que hacer y al que menos puede es al que el Estado tiene que ayudar con los subsidios. Eso en materia de segmentación. Y después hay un tema de recuperación del poder adquisitivo. Si como planteó el Presidente seguís el coeficiente de variación salarial pero en un porcentaje, lo que estás haciendo es ir mejorando el poder adquisitivo del salario mientras mantenés un esquema de mejora y certidumbre para aquellos que prestan los servicios públicos en general.

-¿Va a ser necesaria alguna legislación complementaria por el tema secreto fiscal?

-No porque hay un punto en el que la suma de geo referenciamiento más datos no secretos que pueden servir para ordenar la segmentación.

-La oposición cuestiona los anexos y el programa. Algunos quieren votar en general, y otros se dividen en contra del artículo dos ¿Hay posibilidades de modificar algo?

-Cuando hable con los presidentes de bloques veré qué está pensando cada bloque porque hay opiniones distintas de acuerdo a lo que voy escuchando. Una cosa es lo que ha planteado el bloque de la Coalición Cívica, otra es lo que ha planteado el bloque de la Unión Cívica Radical, lo que ha planteado el bloque Evolución, el bloque Federal, el bloque Unidad de las Provincias... Yo tengo la responsabilidad de escuchar a todos.

-¿Pero el Gobierno está dispuesto a cambiar algo?

-Primero voy a escuchar qué plantea cada uno. No me voy a anticipar, no voy a jugar a la lotería. Los diputados no son ganado y no los voy a poner en números como si anduviésemos jugando a la lotería. Y además voy a escuchar las opiniones de todos.

-¿Con tantas diferencias puede haber voto dividido en Juntos?

-Creo que puede haber una suma de votos transversales o una diversidad en las opiniones transversales que naturalmente ocurre en temas tan sensibles como éste o como fue en su momento la interrupción voluntaria del embarazo. En los temas en los que estamos cruzados transversalmente como sociedad y tenemos opinión e inclusive pasión... De Perón en adelante, cuando por primera vez cancela la deuda, uno de los dos momentos históricos en que hubo cancelación (con Perón y con Néstor) siempre se ha generado debate.

-¿Todos o algunos tienen que ceder?

-Siempre para que haya un acuerdo todos ponen algo y todos pierden algo. Lo bueno es que tengamos la capacidad de entender que Argentina necesita de este acuerdo no porque lo necesita un gobierno sino porque lo necesita el país. Tenemos que aprender a tener una mirada apasionada para todos los temas pero la capacidad de separar la razón de la pasión de acuerdo a si son temas que simplemente impactan en nuestras opiniones políticas de aquellos temas que hacen a la mirada de Estado. Este acuerdo con el Fondo va a acompañar a la Argentina durante los próximos diez años o un poquito más inclusive por la duración el IFF. Entonces tenemos que tener una mirada de hombres de Estado para apoyarlo o para rechazarlo.

-¿Algunos no tienen esa visión? ¿Mauricio Macri?

-No ando con el dedo señalando a nadie porque hoy mi tarea es la de encontrar equilibrios y para encontrar equilibrios uno tiene que tener una mirada objetiva y no sesgada por las subjetividades personales. En el 2018 la Argentina entró al Fondo y de una manera que entiendo inadecuada. Hoy necesitamos empezar a resolver el problema y para resolver el problema tenemos que tener todos una mirada de hombres de Estado.

-¿Le toca un rol de mediador?

-No.

-¿Vuelve a la ancha avenida del medio?

-Nunca la abandoné. Nunca. Porque creo que la política se construye con diálogo y entendiendo que de la verdad relativa de cada uno se puede encontrar la solución a los problemas que tiene la Argentina. Siempre parto de la idea de que los que hacen política, equivocados o no, son bienintencionados. Entonces trato de escuchar a todos porque de lo que aprehendes de cada uno y de lo que aprehendes de cada uno podes encontrar un camino inteligente de solución a los problemas.

-La semana pasada aceptaron dividir en dos artículos el proyecto, entiendo que por propuesta de algunos radicales.

-No es cierto.

-En la UCR dicen que pidieron dividir el artículo uno y el dos y que les prometieron no citar a ex funcionarios del gobierno de Macri y que sean dos las comisiones que traten el tema, Presupuesto y Finanzas...

-Hubo un planteo de que podría surgir un cuestionamiento por lo que dice el reglamento respecto de Finanzas. A veces está ese deseo de mostrar que le doblé la mano en esto o en lo otro. Esas cosas las soslayo porque me parece que hacen a la negociación política. Por ahí hay dirigentes que tienen una mirada chiquitita y creen que pueden vender su éxito en alguna cosa muy menor. El éxito o el fracaso va a estar en que tengamos acuerdo con el Fondo y no en las pequeñas batallitas que algunos pretenden venderle a los periodistas tratando de darse un rol de importancia soslayando el rol de otros diputados. Eso es muy de una dirigencia con una cabeza del pasado y tenemos que mirar al futuro.

-Reformulo la pregunta. ¿El Gobierno está en una actitud de priorizar el objetivo y poner la otra mejilla como dijo usted alguna vez?

-No es un problema de poner la otra mejilla. Tenemos la vocación de resolver el problema y estamos dispuestos a que todos colaboren a resolver ese problema.

-¿Qué rol cree que va a jugar Cristina Fernández?

-Es la presidenta del Senado y cuando pase al Senado tiene la responsabilidad de darle tratamiento a este tema.

-¿Qué no se haya pronunciado genera daño al Gobierno?

-No. Yo en miles de temas no me pronuncié y nunca hicieron historia con eso. En todo caso el peso político que tiene en la coalición y la centralidad mediática que tiene hace que muchos busquen ver cómo construyen la idea de opiniones diversas en el Frente de Todos. Es el problema que tienen las coaliciones de gobierno y las coaliciones de oposición. Hoy la opinión de la Coalición Cívica es distinta a la del PRO, la del PRO es distinta a la del radicalismo, la de Pichetto es distinta a la del radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica y sin embargo no hay tanta historia alrededor de eso. Está todo mucho más centrado en nosotros porque tenemos la posibilidad de gobernar. Las coaliciones suponen unidad en la diversidad. A mí nadie me señaló con el dedo cuando voté en contra de la reelección indefinida de los intendentes y seguí siendo parte del Frente de Todos. Nadie tiene que creerse más que nadie para señalar a alguien que en algún tema piense distinto.

-Después de la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque el propio presidente admitió que Cristina tenía diferencias con el acuerdo.

-Supongo que hay matices pero yo no soy vocero de otros. Doy mi opinión. Y mi opinión es que para empezar a resolver los problemas de la Argentina y sacarnos de encima parte del problema que heredamos alrededor del Fondo estamos en un principio de solución.

-¿Luego que se apruebe el acuerdo no habrá heridos en el Frente de Todos?

-Después de que se apruebe el acuerdo hay que seguir trabajando con el principio de unidad en la diversidad que es entender que en algún tema podemos pensar distinto pero en términos de desarrollo del país tenemos un sueño de inclusión que compartimos todos.

-La semana pasada tanto Usted como Germán Martínez dijeron que iban a trabajar para convencer hasta el último diputado para que vote a favor

-A todos.

-¿Sigue creyendo que es posible?

-Por supuesto. No me resigno.

-¿Ni siquiera con Máximo Kirchner?

-El problema es que lo plantean en términos personales y yo creo que nosotros tenemos que trabajar para convencer a todos los diputados de todas las fuerzas políticas.

-¿Cuánto depende de Massa que se apruebe?

-¿De mí? Soy un ladrillo más en una pared que tenemos que construir Gobierno y oposición entre todos.

-¿Festejará cuando se apruebe?

-En todo caso habré terminado mi trabajo de esta semana.

